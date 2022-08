Adiós Televisa: Tras 30 años de exclusividad, Andrea Legarreta queda fuera de 'Hoy' y sale del aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Andrea Legarreta, quien ha gozado de un jugoso contrato de exclusividad en Televisa desde hace décadas, tiene muy preocupados a todos sus admiradores y fans debido a que este viernes 5 de agosto salió del aire y abandonó al elenco del programa Hoy, por lo cual la producción tuvo que llamar a una conductora invitada para reemplazarla.

Actualmente la esposa del cantante Erik Rubín es la conductora del canal de Las Estrellas con más tiempo al aire y es que el matutino acaba de celebrar 24 años de transmisiones y ella ha estado al frente del elenco durante 22. Además de ser sumamente carismática, Andy también posee un talento nato para la conducción y por ello su rostro es sello de la empresa. Se dice que ella sería de las pocas que goza con contrato de exclusividad y que además sería la consentida de los ejecutivos.

La madre de la talentosas Mía y Nina Rubín lleva una sólida carrera de más 33 años en la empresa de San Ángel, donde además de conducir, también se ha hecho famosa por aparecer en más de 10 entrañables telenovelas como Carrusel (1989), Alcanzar una estrella (1990), Baila conmigo (1992) y ¡Vivan los niños!. Recientemente la misma Legarreta confesó que no se ha cansado de trabajar por tanto tiempo pues "ama" lo que hace.

Sin embargo este viernes 5 de agosto la conductora de 51 años desató la preocupación de todos los televidentes del matutino de Las Estrellas, que le hace la competencia a Venga la Alegría, debido a que salió del aire y no apareció en Hoy. El elenco estuvo integrado solo por Tania Rincón, Paul Stanley y Andrea Escalona como titulares, mientras que de invitados estuvieron Carlos Arenas, Mauricio Barcelata y Marisol González.

Como se recordará, la presentadora tapatía Galilea Montijo anunció desde la semana pasada que estaría ausente del programa porque se tomaría unas vacaciones, sin embargo, Andrea no comunicó nada a sus miles de fans. No obstante, se sabe que la esposa de Rubín no fue despedida de Hoy y en realidad no se encuentra trabajando porque está de viaje. Tanto ella como sus hijas presumieron que se encuentran en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

