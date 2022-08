Adiós Televisa: Tras besarse con actor y 'amorío' con su jefa, conductor deja 'Hoy' por dura razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien tiene más de 35 años de carrera en Televisa y provocó polémica hace unos años al aparecer en una telenovela besándose con un talentoso actor, habría abandonado el programa Hoy por un delicado motivo. Se trata de Raúl Araiza, quien lleva 14 años en el matutino de Las Estrellas, pero lleva dos semanas sin asistir a la emisión, lo que ha desatado especulaciones sobre su ausencia.

'El Negro' Araiza ha protagonizado varias controversias en su carrera. En 2019 anunció su divorcio de la madre de sus hijas, años después de que en una revista exhibieran su infidelidad con otra actriz. Araiza también formó parte de los famosos que presuntamente vendieron su voto al Partido Verde en las elecciones del 2021. Luego, tras dar positivo a Covid-19 y tener que dejar Hoy, fue captado en las playas de Acapulco sin cubrebocas, lo que le provocó el regaño de la productora Andrea Rodríguez.

Y es precisamente con la productora, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, con quien se rumora habría tenido algo que ver. Y es que hace unos meses, el periodista Álex Kaffie sostuvo en su columna de espectáculos que 'El Negro' habría tenido un supuesto 'amorío' con Andrea: "La productora de televisión anda presumiendo que ya se almorzó al 'Negro' (es decir a Raúl Araiza)", escribió. Aunque ninguno se pronunció al respecto sobre ese tema, esto nunca fue confirmado.

Instagram @negroaraiza

Y aunque Raúl Araiza sería de los consentidos de la televisora de San Ángel, lleva dos semanas fuera de la emisión matutina. Ya que el público recuerda que el conductor ha tenido problemas con el alcohol en el pasado y él ha sido abierto sobre su lucha contra los vicios, al abandonar Hoy sin dar una explicación y su repentina desaparición en redes ha provocado que surjan rumores de que el motivo por el que habría sido reemplazado por Mauricio Barcelata y/o Carlos Arenas en Hoy podría ser porque tuvo una recaída.

Twitter @programa_hoy

El youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga comentó que esta teoría sobre su salida cada vez se hace más fuerte, ya que es extraño que en el matutino, que esta semana celebra sus 24 años al aire, no mencione dónde está ni él haya aparecido en video como lo hizo Galilea Montijo o Andrea Legarreta: "Lo que está sucediendo en el programa Hoy es algo que no entendemos muy bien. Raúl es un pilar de ese programa junto a Andrea y Galilea, son los conductores más longevos", sostuvo Zúñiga.

Y agregó: "El programa cumple 24 años y entonces lo raro es que justo en el festejo del programa Araiza no está. Galilea no está pero ella anunció que se iba de vacaciones, para que no hubiera especulaciones. En el caso de Raúl no hay una explicación y ha desaparecido de las redes sociales", comentó, pues Araiza no ha aparecido en ningún momento en redes pese a que suele estar muy activo en ellas.

"Hay una especulación muy fuerte respecto a una posible recaída en su enfermedad. Raúl es alcohólico y durante toda su vida ha tenido momentos de crisis muy fuertes. Esta versión tendría mucho sentido porque si te vas de vacaciones lo anuncias, no se le mencionada para nada en el programa", indicó, sin descartar el hecho de que podría haber buscado ayuda para recuperarse de ser así, aunque reiteró que no se sabe a ciencia cierta qué está pasando y solo se sabe que su salida fue repentina y sin explicación.

Y por su pare, el conductor no ha escondido que ha tenido que pasar por duros momentos a raíz de las adicciones, sin embargo, se ha sincerado al respecto y ha contado cómo pudo salir adelante. En el programa Miembros Al Aire, Araiza señaló que estuvo internado 4 años en Estados Unidos en escuela militar, por lo que al salir empezó a tener problemas con el alcohol y mujeres. Al recordar la vez que tocó fondo, mencionó:

Ya más grande de repente una vez mis hijas me vieron hasta la ma... y dije: 'no las puedo dejar con este recuerdo' y ahí fue cuando me empecé a alivianar, pero sin dejar de vivir", comentó.

Hasta el momento se desconoce cuál sea el verdadero motivo de su ausencia en Hoy, sin embargo, lo que sí es un hecho es que el conductor se ha tomado un tiempo también fuera de las redes, por lo que solo él podrá aclarar dónde estuvo y si en verdad tuvo una recaída como se especula en varias fuentes.

Fuente: Tribuna