Adiós 'VLA': Tras pleito con Galilea Montijo, conductora firma con Televisa y rechaza a TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien presuntamente tuvo roces con su colega Galilea Montijo hace meses, dejó en shock al confesar que no quiere volver a trabajar a TV Azteca, empresa donde estuvo alrededor de 5 años y hasta contó con contrato de exclusividad. Se trata de la guapísima Carmen Muñoz, quien este 2022 retornó a las filas de Televisa luego de haber permanecido 16 años fuera.

Como se recordará, a finales del pasado año la originaria de Jalisco dio la sorpresa de que renunciaba voluntariamente a la empresa del Ajusco por razones personales. Fue la misma periodista Pati Chapoy quien confirmó en vivo en el programa Ventaneando que Carmen quiso irse de la televisora para tomar un descanso, escribir más libros y dedicarse a su familia, pero no porque ya tuviera otra oferta en la competencia.

De inmediato corrió el rumor de que la esposa del actor Juan Ángel Esparza se reintegraría a San Ángel y semanas más tarde lo confirmaron. Al inicio la presentadora jalisciense llegó a la televisora sin tener proyecto y solo se le vio apareciendo como invitada en diferentes emisiones. Lo más polémico es que fue invitada a conducir Hoy luego de que ella había trabajado en el matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Tras su debut en el Canal de Las Estrellas, Carmen y Galilea grabaron un video de broma en el que la titular de Televisa le negaba la entrada a la televisora porque ella era de la competencia. Esto dio pie a que se especula que había una mala relación entre ellas pero fue la propia Muñoz quien desmintió esta versión y aseguró que todo el equipo de Hoy le había dado un cálido recibimiento y que la trataron de maravilla.

Nada qué ver son rumores nada más. La verdad que he sentido la buena vibra de toda la gente con la que he estado, y en los programas en los que han invitado me han recibido increíblemente. Entonces no puedo estar más que agradecida y feliz", dijo hace unos meses.