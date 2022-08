De no creer: Eduin Caz de Grupo Firme revela la clave del éxito de la agrupación y causa polémica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que entre los grupos más populares del regional mexicano se encuentra Grupo Firme, agrupación que luego de abarrotar el Foro Sol y hasta haber sido invitados a la Casa Blanca, ahora busca llegar al medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más visto a nivel mundial seguido de la Copa del Mundo, algo que puede que consigan pues de acuerdo con Eduin Caz, esta actividad ha sido la clave de su éxito.

El intérprete de temas como Ya supérame, El Tóxico o Pídeme, reveló hace algún tiempo que lleva más de cuatro años practicando la hipnosis, declaraciones que recientemente los fanáticos recordaron y donde el cantante reconoció que ha sido el motivo por el que no solo es más alegre, sino que a la vez es el mejor en el escenario para animal al público, lo que atribuye a que sean de los favoritos dentro de la industria.

"Tengo 4 años hipnotizándome. Al principio, cuando vine a divertirme, me quedé dormido, le dijeron que yo cantaba y me dijo que yo tendría mejoría en la voz, que alcanzaría notas que no llegaba, mi actitud va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres", dijo en tal entrevista.

La entrevista que fue concedida para el espacio del hipnotista John Milton, incluyó las declaraciones en donde el cantante confirmaba que lo que le han dicho desde que lleva a cabo esta práctica le ha pasado, por lo que celebró que a Grupo Firme le este yendo tan bien y por lo cual remarcó que "las pruebas están dadas", frase que a la fecha sigue siendo de las más presumidas por el hipnotismo quien busca que más personas se acerquen a él ahora que hay garantía de su trabajo.

Hasta ahora, Caz no ha vuelto a mencionar si la práctica le sigue funcionado, pero en lo que a John Milton respecta, parece que su carrera va en ascenso gracias al cantante, pues en sus plataformas digitales, presume además fotografías con el futbolista André Pierre Gignac o el cantante español David Summers; no obstante, no se sabe si ellos siguieron los pasos de el ca tantee o solo fue una coincidencia que requirió una foto.

