Divorciada y desfigurada: Tras renunciar a Televisa y debutar en TV Azteca, villana se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida villana de telenovelas, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa hace varios años, llega al foro del programa Hoy este viernes 5 de agosto luego de dos divorcios y haber estado en las filas de TV Azteca en programas como Venga la Alegría y Ventaneando. Se trata de Itatí Cantoral, quien en la semana de aniversario del matutino por sus 24 años al aire, visitará el programa para hablar de la obra de teatro Sola en la oscuridad.

Captura de pantalla de 'Venga la Alegría'

Itatí inició su prolífica trayectoria en la actuación hace más de 30 años al graduarse del CEA de Televisa. Posteriormente debutó en la pantalla chica en el melodrama La pícara soñadora, sin embargo, el papel más icónico con el que alcanzó la fama fue el de 'Soraya Montenegro' en María la del barrio (1995), protagonizada por Thalía y Fernando Colunga. Este personaje no solo le trajo reconocimiento, sino que también ha protagonizado miles de memes y videos para recordar la escena de la "maldita lisiada".

Itatí como 'Soraya Montenegro'

En 1997, la artista de 47 años protagonizó Salud, Dinero y Amor junto al galán de telenovelas Eduardo Santamarina, con quien se casó en 1999. Ambos tuvieron gemelos y 5 años después se divorciaron en medio de un escándalo de presunta infidelidad de él con la actriz Susana González. Tras su dura separación, en 2002, Cantoral optó por renunciar a su jugoso contrato de exclusividad en Televisa para probar suerte en Sudamérica, protagonizando Vale Todo en Brasil, proyecto producido por TV Globo.

Más tarde, tras contraer nupcias por segunda ocasión y críticas por presuntamente 'abusar de cirugías' y quedar casi desfigurada (lo que ella negó rotundamente), Itatí volvió a Televisa y estelarizó Hasta que el dinero nos separe, Amores con Trampa, la bioserie de la primera actriz Silvia Pinal llamada Silvia Pinal, frente a ti y La mexicana y el güero, esta última en 2020. Poco después Itatí se fue a Chile a grabar una película y en unas semanas estrena la serie Donde hubo fuego por Netflix.

Tras regresar a pisar México y triunfar en la obra Sola en la oscuridad, Itatí no ha tenido problema en dar entrevistas a emisiones del Ajusco ya que no cuenta con exclusividad y no teme al veto, pues cada vez hay más apertura a artistas. Y este viernes 5 de agosto la famosa villana estará en el foro del matutino de Las Estrellas para celebrar con el elenco el aniversario 24. Aunque no estarán ni Raúl Araiza ni Galilea Montijo porque están de vacaciones, otros como Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Andrea Escalona acompañarán a Itatí.

Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna