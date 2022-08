Ezra Miller iría armado y con chaleco antibalas; medios reportan se encuentra "paranoico"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ezra Miller no deja de dar de qué hablar a sus seguidores debido a su extraño comportamiento en público, y es que este año fue arrestado dos veces en Hawái, en un caso de alteración del orden público y bajo sospecha de agresión, además de que su salud mental parece no estar en su mejor estado, lo que hasta ha puesto en duda el posible estreno de The Flash, cinta que él protagoniza.

Ante la cancelación del proyecto de 'Batgirl', el cual se produce en un intento de Warner Bros. por renovar las operaciones de DC Films, se rumora que The Flash podría correr la misma suerte, por lo cual no se estrenaría según lo planeado, o bien, que Miller deje de interpretarlo en otro proyecto. Las últimas noticias señalan que el actor de 30 años fue visto con armas y usando un chaleco antibalas porque, según medios estadounidenses, afirma es seguido por el FBI o el Ku Klux Klan, mostrando un comportamiento paranoico.

Por el momento se desconoce el paradero del actor, aunque recientemente se dijo que presuntamente encerró a una mujer y su hija por varios días en una granja de Vermont. Si bien la víctima dijo que él intentó protegerla de su pareja, el lugar en el que estaban alojados estaba llena de armas de todos los calibres y droga. La joven de 18 años con la cual estuvo es amiga de Miller desde hace seis años, aunque sus padres denunciaron que Ezra la manipula y le da narcóticos y alcohol desde que tenía 12 años.

Fue la misma chica quien estaba con el actor de 'Animales Fantásticos' cuando participó en un incidente en un bar de karaoke en Hawái, cuando unos clientes interpretaron una canción que no fue de su agrado. Con la policía involucrada, Miller se involucró en 10 escándalos en menos de dos meses que estuvo en la población hawaiana de Hilo.

Otros eventos polémicos que han dado de qué hablar ocurrieron en la primavera de 2020, en un bar de Islandia, cuando una fanática baila con él y la toma del cuello para intentar estrangularla. También atacó con una silla a una pareja de amigos, que habían pagado su fianza para salir de la cárcel, por lo que decidieron poner una orden de restricción en su contra, sumado a sus comentarios en redes sociales sobre el Ku Klux Klan y la salud mental; sin embargo, hasta el momento ni el actor ni sus representantes han hecho comentarios relacionados con su comportamiento.

Fuente: Tribuna