Luto en Perú: Muere Diego Bertie, actor y cantante, tras caer del piso 14 de edificio

Lima, Perú.- Fue a las 4:00 horas locales que el actor y cantante Diego Bertie cayó desde el piso 14 de un edificio, situado en el distrito de Miraflores, incidente por el cual perdió la vida este viernes 5 de agosto. Mario Casaretto, comandante de Bomberos, reportó que el portero del condominio llamó al número de Emergencias tras escuchar el impacto, por lo que rápidamente acudieron paramédicos y bomberos para auxiliarlo; el cuerpo fue encontrado en la cochera, con múltiples fracturas en las piernas y espalda.

Posteriormente, el artista fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, donde falleció a las 4:28 horas locales, confirmó el director de Comunicaciones del nosocomio: "Informar que a las 4:10 de la mañana ingresó el señor Diego Bertie Brignardello, quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud, confirmando su fallecimiento", anunció en un comunicado.

Horas después, oficiales de la Policía Nacional de Perú llegaron hasta el hospital para entrevistar a los médicos que atendieron a Bertie, de 54 años, con el objetivo de iniciar una investigación y encontrar detalles del percance que le costó la vida. También acudieron al lugar de los hechos personal de la Depincri, comisaría de Miraflores y peritos de criminalística, para examinar el sitio y hallar indicios que revelen la causa de su sorpresivo fallecimiento.

Murió el actor Diego Bertie a los 54 años. Fotografía: Internet

Tras anunciarse la noticia, el Ministerio de Cultura de Perú lamentó la muerte del actor, quien marcó la vida de millones de peruanos "con sus actuaciones y presentaciones en teatro y en el escenario"; lo reconocieron como un "artista colosal y profesional" que impresionaba a todos con cada una de sus actuaciones: "Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos".

Finalmente, Carlos Sánchez, mánager de Diego Bertie, se dijo sorprendido por la noticia, y en entrevista con América TV, reveló que iba en camino al Hospital Casimiro Ulloa para encontrarse con los familiares del artista peruano, quienes estaban en el nosocomio desde la madrugada: "El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé qué más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono", manifestó visiblemente afectado a los medios de comunicación.

