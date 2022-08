No hay bebé en camino: Christian Nodal recurre a memes para desmentir embarazo de Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días, el cantante de regional mexicano Christian Nodal y su actual pareja, la rapera Cazzu, han atraído la atención de los medios de comunicación pues fueron vistos en Guatemala disfrutando del concierto de Wisin y Yandel; sin embargo, esto no era lo que más ocupaba a los seguidores sino el estado de salud de la cantante, pues se había rumorado que podría estar embarazada de su primer hijo al lado del originario de Sonora.

Cabe destacar que ellos no han confirmado de manera oficial que son pareja; sin embargo, esto no ha sido impedimento para dejarse ver en público dándose besos o hasta diciendo "te amo", algo por lo cual se ha rumorado que el intérprete de Botella tras Botella o Adiós amor ya planeaba mudarse a Argentina para iniciar un proyecto de pareja y en especial para darle la bienvenida a su bebé, situación que quedó pronto esclarecida pues Cazzu no está embarazada.

Foto: Radio Fórmula

A través de la red social Instagram, Christian Nodal se 'burló' de los rumores respecto a su novia y el supuesto embarazo y, aunque no fue tan directamente, usó un meme donde hace referencia al tema viral Mi bebido fiu fiu en el que se lee la frase: "No peleemos, es malo para el bebé", rumor que dicho sea de paso, fue esparcido por un fan quien aseguró, el cantante le habría dicho lo siguiente:

"Hay noticias. Noticias buenas, pero no puedo contarlas hasta dentro de unos meses. Tiene que ver con biberón, chupete y pañales. Pero no puedo contar, así que a estar pendientes, pues".

Tras este hecho, algunos fans de la rapera mencionaron que ella tenía una actitud distinta, pues si bien es muy desenvuelta en el escenario, no era normal que se tocara el vientre tan frecuentemente, acción que siguió destapando el posible embarazo que, de ser cierto, por el momento quedó disipado gracias al meme de Nodal y en realidad de trate de una estrategia para alejar la atención respecto a esta situación de la que podrían dar una sorpresa más grande en los siguientes meses.

