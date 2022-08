Previo a su cumpleaños 56, Alexis Ayala hace inesperada revelación y ¿se retira de la farándula?

Ciudad de México.- Alexis Ayala es un actor que inició como un galán más de Televisa, pero con el pasar del tiempo se fue abriendo paso en La Fábrica de los Sueños, donde dio vida a grandes personajes entre los que se pueden mencionar tanto héroes como maquiavélicos villanos, un ejemplo de ello es cuando participó en Si nos dejan o en La Sombra del Pasado, donde dio vida al malvado 'Severiano de Mendoza'.

Inicialmente, el histrión debutó en el año 1989 en la telenovela Cuando llega el amor y una década después ya contaba con protagónicos de la talla de Tres Mujeres, donde daba vida a 'Daniel Subiri Sánchez'. Otras telenovelas en las que dejó huella fue en Amarte es mi pecado, Contra viento y marea, Barrera de amor, Yo amo a Juan Querendón, Juro que te amo, Llena de amor y Confidente de secundaria.

Alexis Ayala en 'Si nos dejan'

Hoy por hoy, Alexis Ayala tiene 56 años de edad y alrededor de 34 telenovelas en su haber, motivo por el que el actor se detuvo a reflexionar sobre su vida, así como del camino que había recorrido. Este viernes, 5 de agosto, el actor reveló que se había replanteado su vida, así como que había tomado el tiempo para recordar a todas las personas que habían pasado por ella, posiblemente, entre ellas estarán Karla Álvarez y Fernanda López, quienes fueron sus parejas hace algunos años.

El 9 de agosto viene mi cumpleaños y desde hoy como nunca empecé a reflexionar sobre toda mi vida.

De donde vengo realmente, los esfuerzos de mis padres por educarme y darme moral y civismo.

Siempre con AMOR. Las personas que han pasado por mi vida y todas aquellas circunstancias buenas y malas. Eventos extraordinarios que le han dado vuelco a mis días. Las lecciones duras pero positivas.

Y si, como me he equivocado pero también he hecho muchas cosas correctas desde el corazón.