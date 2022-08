Se desfiguró: Tras volverse mujer y debutar en TV Azteca, conductor deja 'Hoy' por nuevo programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un experimentado actor y conductor, quien cuenta con casi 30 años en las filas de Televisa y y hace un par de años debutó en un programa TV Azteca, nuevamente desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que salió del aire la mañana de este viernes 5 de agosto y abandonó el elenco de Hoy para unirse a otro programa. ¿Se despide del matutino de forma definitiva?

Se trata del famoso Arath de la Torre, quien es uno de los artistas más multifacéticos y talentosos de la empresa de San Ángel. Llegó a la televisora como galán de telenovelas, apareciendo en proyectos como Soñadoras, Amigas y rivales y Una familia con suerte, sin embargo, la comedia ha sido uno de sus fuertes y por ello ha protagonizado producciones como Los simuladores, La Parodia, Simón Dice y Dr. Cándido Pérez.

Fuente: Instagram @arathdelatorre

El originario de Cancún, Quintana Roo, formó parte del matutino de Las Estrellas a inicios de los 2000's y se reintegró al elenco en octubre de 2020 luego de haber debutado en el Ajusco como invitado del programa La Resolana de 'El Capi' Pérez. No obstante, desde esa fecha se ha mantenido fiel a Televisa y no ha dejado de estar al aire en distintos proyectos del canal. Sin embargo, este viernes no acudió a trabajar a Hoy y desató especulaciones de un posible despido.

Durante esta mañana el elenco del matutino estuvo integrado solo por Tania Rincón, Paul Stanley y Andrea Escalona como titulares, mientras que de invitados estuvieron Carlos Arenas, Mauricio Barcelata y Marisol González. Hay que recordar que Galilea Montijo y 'El Negro' Araiza se encuentran de vacaciones, mientras que Andrea Legarreta dejó la emisión este día porque viajó a Los Ángeles, California, en compañía de sus hijas.

Fuente: Instagram @programahoy

Y aunque Arath no había informado que saldría del aire del matutino que le hace la competencia al programa Venga la Alegría, sus seguidores ya saben cuál es la razón de su ausencia en Hoy. Hace unos momentos el mismo presentador de 47 años mostró mediante su cuenta oficial de Instagram que se encontraba "en la oficina" de El Privilegio de Mandar, serie que él protagoniza y que tenía 14 años sin producirse.

Fuente: Instagram @arathdelatorre

El histrión mexicano publicó un par de imágenes en donde aparece totalmente transformado e irreconocible, listo para interpretar a uno de los personajes que protagonizan esta serie de sátira política. De la Torre es uno de los mejores imitadores de México y es que recientemente también se convirtió en la sensación por parodiar a Ema Pulido con el personaje de 'Ema Pulido', para el cual aparece usando tacones, maquillaje, ropa de mujer y hasta peluca pelirroja.

Arath de la Torre como 'Ema Encerado'

