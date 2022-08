Shock en Televisa: Erik Rubín 'abandona' a Andrea Legarreta; se llevó a Mía y Nina con él

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de 22 años de casados, Erik Rubín no se tentó el corazón y abandonó a Andrea Legarreta, al tiempo en el que se llevó a sus hijas, Mía y Nina con él. Resulta ser que, recientemente, el exTimbiriche compartió algunas fotografías de él con sus hijas fuera del país... ¿será que la separación de la pareja es definitiva? Sí quieres conocer todos los detalles detrás de esta historia, no dejes de leer.

Era el 1 de abril del año 2000 cuando el intérprete de 'Soy un desastre' y la querida actriz, de Vivan Los Niños estaban contrayendo nupcias. Su boda fue todo un acontecimiento en aquella época e incluso hubo algunos que llegaron a cuestionar la verdad detrás del amor que se profesaban y es que, muchos consideraron que la pareja de famosos no iba a durar, al igual que ya se había visto en otros casos, sobre todo sí se toma en cuenta que Rubín mantuvo romances con Paulina Rubio, Alejandra Guzmán e incluso se le llegó a vincular con Thalía.

Boda de Erik Rubín y Andrea Legarreta

A más de 22 años de esto, Erik Rubín confirmó que dejó a Andrea Legarreta, pero ¡tranquilos! Esto no significa que se hayan divorciado. Sí bien, el intérprete de 'Con todos menos conmigo', 'Cuando mueres por alguien' y 'Si no es ahora' sí abandonó a la conductora de Hoy, parece ser que lo hizo para irse de vacaciones únicamente con sus dos hijas, Mía y Nina, con quienes fue captado la tarde de este viernes, 5 de agosto en Santa Mónica, Los Ángeles, California.

Según las fotografías publicadas por Erik, Andrea no habría asistido, ya que, no aparece en ninguna de ellas. También, gracias a la publicación del cantante, se sabe que Nina sufrió un pequeño accidente, aunque se desconoce de qué se trata, posiblemente este relacionado con las bicicletas que ambas sostienen, por lo que es posible que la actriz de Sola en la oscuridad se haya caído del vehículo.

Día memorable. Con todo y el chin que se dio Nina Rubín", declaró el famoso

Publicación de Erik Rubín

Créditos: Instagram @erikrubinoficial

Fuentes: Tribuna, Instagram @erikrubinoficial