Sin exclusividad y vetado: Tras unirse a 'Hoy', galán de novelas traiciona a Televisa y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien lleva alrededor de 6 años sin actuar en Televisa, traicionó al programa Hoy pues luego de haber sido conductor de la emisión, este viernes 5 de agosto reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría y dio una fuerte noticia. El año pasado se especuló que el famoso había sido vetado tanto de San Ángel como TV Azteca por sus escándalos.

Se trata del actor y cantante Sergio Mayer, quien ha participado en los melodramas más entrañables de San Ángel como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión y Corazón que miente fue el último en 2016. En ese año el exintegrante de Garibaldi perdió su contrato de exclusividad e incursionó en la política, logrando ganar la diputación del Distrito 6 de la Ciudad de México en 2018.

Fuente: Internet

Presuntamente el año pasado Sergio acabó vetado de la empresa de San Ángel y TV Azteca por el escándalo que provocó al entrometerse en la denuncia que había contra el actor Héctor Parra por supuesta violación a su hija menor Alexa Parra. Se dice que los ejecutivos de ambas televisoras no lo querían contratar porque lo consideraban como una persona problemática y llena de escándalos, pero esto quedó desmentido.

Luego de que dejara de ser servidor público, el exesposo de Bárbara Mori regresó a la farándula mexicana. Fue conductor invitado del programa Hoy hace unos meses al lado de Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Además de que también hizo su debut en la televisora del Ajusco pues ha sido invitado del matutino VLA en repetidas ocasiones y hasta fungió como juez del reality Reyes del Playback.

Sergio fue conductor invitado en 'Hoy'

Mientras que la mañana de este viernes 5 de agosto Mayer reapareció en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista que concedió a reporteros de Venga la Alegría y otros medios. El exgalán de las telenovelas aseguró que aunque ya no tiene un cargo público en la actualidad tras perder en las elecciones pasadas, sí desea seguir metido en la política y aspira a ser gobernador de algún estado o hasta presidente de México.

Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas".

El actual esposo de la actriz Issabela Camil se defendió de las personas que lo critican por estar en la política cuando inició su carrera siendo actor y puso de ejemplo a otras grandes celebridades que han llegado a tener importantes cargos públicos: "Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste", insistió.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva