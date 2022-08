Subió 12 kilos: Tras 15 años en Televisa, actriz da dolorosa noticia en 'Hoy' y se ahoga en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien se ha enfrentado a fuertes críticas tras subir 12 kilos por su embarazo, dejó sin palabras a todo el público de Televisa debido a que la mañana de este viernes 5 de agosto reapareció en el programa Hoy y compartió una dolorosa noticia ahogada en llanto. Se trata de la carismática Mariana Echeverría, quien acaba de celebrar 15 años de carrera en esta empresa.

La artista originaria de la CDMX ha participado en entrañables programas de la televisora de San Ángel como Se Vale, al cual ingresó en 2009 y donde de inmediato se ganó el cariño de todo el público. No obstante, este proyecto le dio severos dolores de cabeza a la famosa y es que ella misma admitió recientemente que recibió malos tratos de su compañero, el actor Raúl Magaña, quien era uno de los titulares.

Fuente: Internet

Asimismo ha participado en programas de Telehit como Las Lavanderas y el exitoso Guerra de Chistes, en los cuales puso a prueba sus habilidades para hacer comedia subida de tono. También ha podido llegar al Canal Unicable donde ha hecho programas como Doble Sentido, El Gran Chapuzón y más recientemente en el show nocturno Faisy Nigths, al cual llegó para reemplazar a Michelle Rodríguez.

Pero sin duda alguna el mayor acierto de Echeverría, quien desde hace unos años está casada con el futbolista del América Oscar Jiménez, fue integrarse al elenco de Me Caigo de Risa, uno de los proyectos más vistos del Canal 5 y de todo Televisa. Aunque también se ganó gran cariño y reconocimiento del público cuando participó en Las Estrellas Bailan en Hoy y logró quedarse con el primer lugar al lado de Lambda García.

Fuente: Instagram @marianaecheve

Durante esta mañana Echeverría reapareció en el matutino de Las Estrellas a través de una entrevista, en la cual contó al borde del llanto que no descansará hasta obtener justicia por el robo que sufrió en su casa hace un par de semanas. La conductora señaló que ha sido mucho trámite para poder poner interponer la denuncia y que esta proceda, sin embargo, asegura que no se piensa quedar callada ante esta injusticia.

¡Qué desgastante proceso!, Ministerio Público, peritos, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, investiga, facturas de lo que te robaron, un trámite bien desgastante, o sea todavía aparte de que roban. Estoy cansada, estoy un poco harta, pero lo tengo que seguir haciendo, no me voy a quedar callada y voy a levantar la voz hasta donde yo pueda, sin poner en riesgo a mi familia", explicó ahogada en llanto.

Asimismo, la actriz de 38 años comentó que es probable que la seguridad del lugar donde vive haya cometido algunas falsas que provocaron que los ladrones se salieran con la suya, como no haber hecho rondines. Además desmintió que haya tenido medio millón de pesos en efectivo en su caja fuerte: "Dijeron una cantidad que eran 400 mil pesos en efectivo, lo cual no era cierto, sino que la suma de todas las cosas materiales subía un poquito más de los 400 mil, pero en efectivo no era esa cantidad, o sea, en la caja fuerte había anillos, relojes importantes para nosotros".

Echeverría cerró la entrevista comentando al borde de las lágrimas que más allá de lo material, lo más doloroso es que ahora vive con inseguridad y con temor a que los ladrones regresen: "Te roban tu tranquilidad, tu paz, tu todo, llevo sin dormir una semana, de escuchar un ruidito y (salto) y a mirar las cámaras, y esa tranquilidad que tú tenías de llegar a tu casa, a tu centro, a tu zona de paz ya no existe. Cambie cerraduras, puse alarmas, que es lo que yo recomiendo que hagan antes de que les pase".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy