Tras 28 años en TV Azteca y traición de ejecutivos, Chapoy abandona 'Ventaneando' por dura razón

Ciudad de México.- Tras 28 años en las filas de TV Azteca, revelan que Pati Chapoy asumiría un nuevo puesto en la empresa luego de 26 años en Ventaneando y haber sido despedida de Televisa en los años 90. ¿El reinado de la periodista de espectáculos llega a su fin? Al contrario, afirman que estaría a punto de recuperar su poder en la televisora de Ricardo Salinas Pliego luego de que en 2018 llegara un equipo de ejecutivos con el que habría tenido notables diferencias y fuertes 'traiciones'.

Como se recordará, la mañana de este lunes 1 de agosto, se confirmó que Sandra Smester, quien fungía como Directora General de Contenido en TV Azteca luego de la repentina muerte de Alberto Ciurana por Covid-19, se iba a Telemundo donde ocuparía el cargo como Vicepresidenta Ejecutiva de programación y desarrollo de contenidos. La directiva, quien también trabajó en Univisión antes de integrarse al Ajusco, se fue de manera inesperada de la empresa y ya circulan especulaciones sobre su salida.

Pati Chapoy podría sustituir a Sandra Smester

Aunque algunas versiones señalan que Sandra traicionó a la empresa pues no le habría informado a nadie de su trato con Telemundo, otros afirman que ejecutivos la sacaron por la pésima audiencia de los programas, el mal manejo de algunas producciones y hasta presuntos actos homofóbicos (como uno que señalaron ocurrió este fin de semana en La Academia). No obstante, ninguna versión ha sido confirmada e incluso se sabe que habría acabado en buenos términos con los dueños.

Además, es bien sabido que Pati no tenía una buena relación con Ciurana, quien fue mano derecha de Sandra, porque él fungía como ejecutivo en Televisa en los 90's cuando intentaron meterla a la cárcel: "El hoy difunto Alberto Ciurana hizo un berrinche y decidió meter la caballería de Televisa en contra mía, cosa que no sucedió", dijo Pati al 'Escorpión Dorado' hace unos meses. Por esto y las constantes críticas de Pati y el elenco de Ventaneando a programas del canal, se cree que tenía fuertes roces con Smeser.

Y ahora que se confirmó la salida de Sandra, señalan que Pati Chapoy ocuparía su puesto, por lo menos temporalmente. Así lo han reportado varios periodistas como Jorge Carbajal y Alejandro Zúñiga, quien retomó declaraciones del youtuber y comentó en su canal: "Ya se dice que Pati Chapoy (ocupará el lugar de Sandra). Ayer dijo Jorge Carbajal que Pati es la que podría de manera provisional ocupar ese sitio", informó.

Y agregó que esta sería la oportunidad de que la periodista recupere el mando y poder en la televisora, el cual se había visto mermado bajo la batuta de Sandra y su equipo de producción: "Necesitan a alguien que conozca a Azteca. No puedes traer a alguien de la noche a la mañana en lo que le explicas el organigrama (...) dicen que Pati recuperaría su poder. Al inicio de Azteca, Pati fue muy importante como directiva (...) ella decidió y cerraba contratos de lana y todo", informó.

Por otro lado, la cuenta de Twitter @MasFarandulaOf reportó la misma información y además señaló que aunque van varios días que se especula que habría una ola de despidos y cambios en todos los programas de la televisora, la periodista y conductora de Venga la Alegría Flor Rubio sostuvo que "la producción de Venga la Alegría seguirá igual por el momento", aunque hay otros portales que afirman que no será así y que incluso ella podría estar entre las presentadoras que se irían.

¿Será que Pati abandona Ventaneando para enfocarse en volver a la producción ejecutiva? Se desconoce, sin embargo, la conductora suele tomarse largas vacaciones del programa, por lo que si no vuelve a la emisión en varias semanas, no alteraría el formato que lleva hasta ahora la emisión. Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por una fuente oficial, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

