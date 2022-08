Tras 'desprecio' de Televisa y 'pleito' con Bárbara Mori, Marlene Favela lanza tremendo mensaje

Ciudad de México.- Marlene Favela es una de las actrices que ha procurado hacer la mayor parte de su carrera en Televisa; sin embargo, algunas veces ha tenido que salir de San Ángel, tal fue el caso del 2002 cuando se fue a Venevisión para protagonizar Gata Salvaje, luego de ello volvió con los Azcárraga, lo que la llevó a producciones como Velo de Novia; Rubí, donde fue rival de Bárbara Mori, por el amor de Eduardo Santamarina (en la ficción); e incluso obtuvo un protagónico en Contra Viento y Marea.

Este periodo de estabilidad llegó a su fin cuando Favela se marchó a Telemundo, donde permaneció por 7 años, en aquel tiempo colaboró en seis melodramas, entre ellos se puede mencionar El Señor de los Cielos y Los Herederos del Monte, para el 2015 volvió a San Ángel, pero nuevamente tuvo una participación intermitente hasta el 2021, cuando apareció en La Desalmada. De acuerdo con algunos informes, parece ser que La Fábrica de los Sueños no está interesada en seguir colaborando con Marlene, por lo que, aunque ella acudía a diversos castings, jamás era llamada.

Se dice que Marlene Favela habría vuelto a Telemundo para pedir trabajo y aunque ella no quería tuvo que conformarse con su participación en Top Chef Vip, reality de la cadena de Estados Unidos, así como también se unió al filme Qué padre es mi familia, donde aparecerá junto a Eduardo Yáñez y Carlos Ponce. En el medio de todo este vaiven laboral, la expareja de George Seely se dio el tiempo para celebrar su cumpleaños número 45, el cual se festeja este 5 de agosto.

Marlene Favela aparecerá en 'Qué padre es mi familia'

Aunque no está confirmado, parece ser que Marlene se marchó a celebrar su aniversario de vida a un lugar de clima invernal, ya que, así lo dejó saber hace algunas horas, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una imagen de ella muy abrigada, mientras lanzaba un beso a la cámara. La actriz aprovechó para hacer una reflexión sobre sus más de cuatro décadas de vida, al tiempo que revelaba que su querida hija, Bella, era "el regalo perfecto".

De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que he intentado todo lo que he podido, he tenido todo lo que he querido, he amado todo lo que valía la pena, y he perdido apenas lo que no era para mí. Feliz cumpleaños para mí. Bella Seely, tú eres mi regalo perfecto", declaró la actriz