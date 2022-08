Tras renunciar a exclusividad y llegar a 'VLA', villana deja 'Hoy' y reaparece de luto en Televisa

Ciudad de México.- Una querida villana de telenovelas, quien fue una de las primeras actrices que renunció a su contrato de exclusividad en Televisa, estuvo de invitada en el programa Hoy hace algunas horas y luego de abandonar el foro del matutino, compartió que se encontraba de luto por una inesperada muerte. La famosa también ha estado en las instalaciones de TV Azteca en programas como Venga la Alegría y Ventaneando.

Se trata de la también cantante mexicana Itatí Cantoral, quien estudió actuación en el CEA y debutó en la pantalla de San Ángel actuando en el melodrama La Picara Soñadora, pero sin duda alguna la novela que le dio más fama fue María la del barrio (1995) donde interpretó a la malvada 'Soraya Montenegro'. Y aunque trabajó en otras exitosas producciones, ella misma decidió renunciar de forma voluntaria a su exclusividad porque quería probar suerte en otras televisoras y en el extranjero.

La hija de don Roberto Cantoral, quien ha estado metida en escándalos por su supuesto alcoholismo, emigró a las filas de Telemundo para actuar en proyectos como Vale todo, El alma herida, La viuda de Blanco, por mencionar algunos. Años más tarde se reincorporó a los melodramas de Televisa y en 2020 protagonizó el último, La mexicana y el güero al lado de Juan Soler, además de que el año pasado fue juez del reality El Retador.

Durante la mañana de este viernes 5 de agosto Itatí engalanó el foro de Hoy con su presencia pues fue invitada especial del programa. La reconocida actriz de 47 años estuvo acompañando al elenco en varias secciones como la celebración de cumpleaños de Andrea Escalona y además promocionó las últimas funciones de su obra de teatro Sola en la oscuridad, la cual ha sido todo un éxito esta temporada.

Luego de estar en el matutino de Las Estrellas, reporteros de distintos medios captaron a Itatí abandonando las instalaciones de Televisa San Ángel y la interrumpieron para preguntarle sobre una lamentable noticia. La prensa cuestionó a la originaria de la CDMX si ya se había enterado sobre la muerte del actor peruano Diego Bertie, quien perdió la vida luego de caer de un piso 14 de un edificio en Perú.

Itatí explicó que se encontraba en shock y muy consternada por la partida de este colega, con quien ella trabajó en 2002 cuando protagonizó la telenovela Vale Todo. Se sabe que el también modelo fue encontrado en la cochera, con múltiples fracturas en las piernas y espalda luego de sufrir la brutal caída y de acuerdo a reportes de la prensa local, Diego falleció a los cuantos minutos de ser ingresado a un hospital pues no superó las heridas.

¿Se cayó? no lo puedo creer... no, no, es un actor maravilloso, mi papá y mi hermano hicieron la canción, la grabamos en Brasil, en Río de Janeiro, un tipazo, se han muerto personas muy importantes", explicó la actriz muy consternada.