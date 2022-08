Vetada y sin exclusividad: Tras pleito con Galilea Montijo, conductora de Televisa vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien tiene alrededor de 17 años en Televisa y presuntamente ya no cuenta con contrato de exclusividad, causó gran nostalgia entre el público de Hoy debido a que hace algunas horas reapareció en el programa luego de algunos meses de su renuncia. Presuntamente la famosa abandonó la emisión por supuestos malos tratos de su compañera Galilea Montijo.

Se trata de la también modelo Marisol González, quien saltó a la fama luego de ser coronada como Nuestra Belleza México en 2002. Posteriormente estudió actuación en el CEA e hizo su debut en la empresa de San Ángel con la telenovela Contra viento y marea, además de que tuvo pequeñas participaciones en las series Vecinos (2007) y RBD: La Familia (2007) para después convertirse en conductora de Televisa Deportes.

La originaria de Torreón, Coahuila, ingresó al matutino de San Ángel en 2018 primero como parte de la cobertura del Mundial de Rusia y luego la contrataron de fijo. Lamentablemente a mediados de julio del 2021 Mari renunció al programa tras más de 2 años formando parte del elenco y luego de que surgiera el rumor de que había tenido roces con sus compañeras Galilea y Andrea Escalona, quienes presuntamente la trataban mal, según reportó Álex Kaffie.

Asimismo, el periodista conocido como el 'Villano de los espectáculos' señaló que González tuvo restringida la entrada a la empresa de San Ángel luego de su repentina salida de Hoy y otros medios mencionaran que había tenido que rogar por trabajo a los productores. No obstante, la propia conductora desmintió estos chismes y en el programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, reveló la verdadera razón de su salida.

Me fui en el momento en el que más contenta estaba, más integrada me sentía y que me habían arropado todos, sonará muy cliché pero se hizo una familia... Era el programa con el que más soñaba y en el momento en el que más contenta me sentía tuve que hacer una pausa por un tema familiar", dijo.