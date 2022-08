VIDEO: Poncho de Nigris asegura no llevarse bien con Adal Ramones y da todos los motivos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris confesó en una reciente entrevista para el podcast del comediante Sergio Mejorado, que no tiene una buena relación con Adal Ramones debido a que hace una década habló mal de su persona durante un programa de televisión en el que estuvo como invitado.

Poncho aseguró se molestó al ver el momento en que Adal reprobaba que él hiciera televisión, "Qué hace ese cuate haciendo tele… ¿Esa es la gran adquisición del canal ahorita?, ¡estamos j*didos", comentó el famoso conductor.

Este video llegó a manos de Poncho el pasado mes de marzo y envió un mensaje directo a Ramones, "¿Dónde están todos esos? Avísenle a Adal que estoy en espera de ese encuentro mágico… lo espero con ganas".

En su charla con Sergio Mejorado, De Nigris recordó que "al Adal Ramones se le ocurre… no sé si porque sacaron a su hermano, pero me tiró mier… muy gacho". El ahora cantante también confesó que la enemistad con Adal sucedió hace unos años cuando él estaba probando suerte en Televisa y no fue una etapa fácil para él,

Entonces dije: 'Voy saliendo de acá, echándome muchos enemigos de este lado para irme a crecer, irme allá para seguir evolucionando y creciendo, para llegar a más gente, y los de acá antes de llegar me están tirando'. Era una guerra por todos lados: me tiraban los de Televisa, me tiraban los de Multimedios y yo aguantando como los grandes", añadió.

Y continuó diciendo: "El Adal Ramones dijo ahí muchas cosas, se soltó. Hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté, pero ya no lo he vuelto a ver, nunca lo he visto, espero no verlo".

Por último, Poncho de Nigris fue cuestionado sobre si en su visita a Otro Rollo por ser parte del elenco de Solo para Mujeres, fue bien tratado por el presentador: "Nunca tan bien, como que era bien envidioso de los regiomontanos. También cuando salí de Big Brother fui a Otro Rollo y siempre que me entrevistó, siempre como que tratándose de burlar y siempre minimizando", reveló.

Fuente: Tribuna