¿Ya la escuchaste? BTS y Snoop Dogg lanzan el tema 'Bad Decisions'; así suena

Ciudad de México.- El fenómeno BTS parece no llegar a su fin como lo habían adelantado, al contrario, la famosa agrupación de K-Pop está más preparada que nunca para seguir cosechando éxitos, en especial luego de haber hecho grandes colaboraciones al lado de Coldplay, Megan Thee Stallionel o el cantante estadounidense Max, pues ya sea en grupo o en solitario han demostrado que siguen siendo los reyes de la radio.

Para seguir con esta premisa, ahora se ha sumado el cantante Snoop Dogg quien detrás de su larga carrera tiene diversos Grammys y exitosas giras, por algo fue uno de los invitados al medio tiempo del pasado Super Bowl, y hasta ha colaborado con artistas como Katy Perry o Lupillo Rivera, por o que no es de extrañarse que el tema denominado Bad Desicions sea de los más reproducidos en la plataforma YouTube pese a que lleva unas horas de estreno.

Cabe destacar que hace algunos meses se corría el rumor de esta colaboración por la cual la empresa encargada de manejar a BTS había ofrecido una fuerte cantidad de dinero al rapero, algo que ahora sabemos aceptó pues el tema no solo es bueno, sino que además podría derivar en que Snoop Dogg se convierta en el colaborador oficial de los nuevos artistas y seguir dejando su importante legado para las nuevas generaciones.

Es necesario aclarar que el videoclip oficial de este tema no muestra a los siete integrantes de BTS, sino que solo se escucha su voz y por el contrario, quien se lleva los reflectores no solo es el rapero, sino también aparece el productor y cantautor Benny Blanco, el cual hace todo lo posible por llegar al concierto de los intérpretes de Butter, Dynamite o Permission to dance; sin embargo, toma una mala decisión que lo deja tras las rejas.

“Te quiero lunes, martes, miércoles, nena, todas las noches. Parece que nunca puedo sacarte de mi mente. Te quiero, ooh, baby, todo el tiempo”, dice el tema.

Pese a que el verano está por concluir, este tema figura ya dentro de los favoritos del año, pues su ritmo y la voz del Snoop Dogg adelantan un éxito que no pasará de moda, algo por lo que no es de extrañarse que haya superado en menos de 24 horas los siete millones de reproducciones solo del video musical sin contar las veces que plataformas como Spotify, iTunes o Dezzer la han llevado al ARMY.

