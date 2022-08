Actriz Anne Heche se encuentra en estado crítico tras doble choque e incendio que provocó

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Anne Heche se encuentra intubada y en estado crítico de salud tras involucrarse en un doble accidente automovilístico, no obstante, de acuerdo con los reportes médicos, debido a su condición no se han podido hacer los análisis correspondientes para saber si la mujer de 53 años conducía bajo los efectos del alcohol al momento del incidente ocurrido en California, Estados Unidos.

Fue la tarde de este viernes 5 de agosto que Heche, recordada por sus apariciones en las películas I Know What You Did Last Sumer; Six Days, Seven Nights; entre otras, fue captada con una botella de vodka al interior de su vehículo, para momentos después impactarse contra un complejo de departamentos. Aunque vecinos del sector trataron de ayudarla, la actriz decidió fugarse. Posteriormente volvió a chocar contra una casa, aunque esta vez provocó un incendio que dejó daños físicos y materiales que alertaron a los residentes del área, quienes en esta ocasión llamaron a los Bomberos.

Fotografía: Twitter @Ivote4US2

Tras el lamentable accidente, Heche fue rescatada del automóvil que estalló en llamas tras el segundo impacto, mientras que la actriz presentó graves quemaduras. La mujer de 53 años fue captada mientras era sacada en una camilla, retorciéndose y gritando para tratar de escapar, cuando era subida a la ambulancia para llevarla a recibir atención médica a un hospital. Videos compartidos en redes sociales la exhiben conduciendo a exceso de velocidad por varias calles del vecindario, e incluso al momento del impacto se aprecia que una mujer y sus dos perros, que se encontraban dentro de la casa en la que se estrelló, lograron salvarse.

Un vehículo con un solo pasajero ha chocado y se ha adentrado en una casa de dos pisos de 738 pies cuadrados (69 metros cuadrados) construida en 1952, causando daños a la estructura y un fuerte incendio antes de la llegada del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD)", detalló la institución por medio de un comunicado, agregando que las llamas fueron sofocadas por 59 miembros del equipo, que tardaron alrededor de 65 minutos apagarlo por completo.

Hasta el momento, los reportes médicos indican que la actriz encuentra intubada, mientras que el Departamento de Policía confirmó que en automóvil quedó en estado crítico y sí pertenecía a la actriz. Heche es madre de dos hijos y su vida ha estado marcada por algunas tragedias a nivel familiar, lo que afirman ha afectado su salud mental; también es recordada por su relación con la conductora estadounidense, Ellen DeGeneres.

Fuente: Tribuna