Adiós 'Hoy': Tras amorío con productor de Televisa y dejar TV Azteca, polémica actriz vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien tuvo un sonado amorío con famoso productor de Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Venga la Alegría, competencia directa del matutino Hoy, a través de una entrevista en la que hizo fuertes declaraciones. Se trata de la vedette cubana Niurka Marcos, quien en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por su noviazgo con Juan Vidal.

La también bailarina hizo su debut en la empresa de San Ángel en 1998 cuando actuó en el melodrama Vivo por Elena y en ese tiempo comenzó su polémico noviazgo Juan Osorio, con quien procreó a su hijo menor Emilio Osorio. Sin embargo, este tórrido amorío no prosperó y acabaron divorciándose en 2003 luego de que se especulara que ella le había sido infiel con Bobby Larios mientras grababan Velo de novia, novela producida por Osorio.

Luego la llamada 'Mujer escándalo' realizó otras telenovelas como Nunca te olvidaré, Tres mujeres y Salomé y ganó mucha fama luego de haber sido protagonista de la obra musical Aventurera durante un tiempo. Sin embargo, en 2011 dio la sorpresa de unirse a las filas del Ajusco, donde realizó los melodramas Emperatriz y La mujer de Judas. Además condujo su propio programa El Show de Niurka y estuvo en reality shows como México baila y Soy tu doble.

En la actualidad Niurka tiene una década sin actuar en novelas y su proyecto más reciente fue participar en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos en Telemundo, donde dio mucho de qué hablar por sus polémicas peleas con otros concursantes. Además dentro del reality inició una relación con Juan Vidal y al ser eliminada se enfrascó en una guerra de declaraciones con Cynthia Klitbo, exnovia del actor.

Juan Vidal tuvo un romance con Cynthia Klitbo antes de Niurka

La mañana de ayer viernes 5 de agosto la polémica cubana llegó al programa VLA, competencia directo de Hoy, a través de una entrevista en la que volvió a arremeter en contra de Klitbo. Desde el Aeropuerto de la CDMX, 'Mamá Niu' primero respondió a la polémica que causaron unos audios donde ella misma llama "parásitos" a sus tres hijos, Romina, Kiko y Emilio Marcos, y revela que está cansada de mantenerlos.

Marcos comentó que no se siente avergonzada por estas declaraciones ya que ella solo expresó que estaba harta de ser el sostén de su hogar y resaltó que la filtración de los audios no provocó ningún conflicto o fricción con ninguno de sus herederos: "Yo me imagino que la persona que filtró eso audios definitivamente es familia y qué pena, qué lástima porque no logró su cometido", sostuvo la cubana de 54 años.

Asimismo, la polémica actriz volvió a mandarle un mensaje a 'La Klitbo', quien en días pasados hizo una transmisión en su cuenta de Instagram en donde señalaba que ella se defendería como "una leona" de todos los ataques. Niurka aseguró que su colega tuvo que entrar a las redes porque la prensa no la busca y aseguró que a lo largo de su carrera, siempre ha sido superior que la actriz mexicana.

Yo no necesito un en vivo, Cynthia, no necesito que me restriegues esas banalidades de que eres una primera actriz... tú eres una primera actriz, yo he ganado también toda mi carrera con mi histrionismo".

