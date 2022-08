Adiós 'Hoy': Tras caer en coma y bajar 20 kilos, galán renuncia a Televisa y aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas de Televisa, quien estuvo a punto de morir tras contagiarse de Covid-19 en el 2020, traiciona al programa Hoy luego de dar varias entrevistas exclusivas y aparece en Venga la Alegría, matutino de TV Azteca. Se trata de Toño Mauri, quien durante 33 años participó en importantes melodramas de San Ángel, hasta que dejó de actuar para enfocarse a su carrera como productor, lo cual se vio interrumpido cuando enfermó y acabó en coma durante meses.

Como se recordará, el histrión mexicano participó en melodramas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte, pero en 2018 optó por la producción. Dos años después, tras contraer el virus en plena pandemia, empezó su pesadilla. Mauri cayó en coma durante 4 meses, perdió 20 kilos y acabó irreconocible mientras luchaba por su vida. Un trasplante de pulmón logró salvarlo y sobrevivió de milagro. Luego de casi un año hospitalizado, pudo retomar su vida.

Captura de 'Ventaneando'

Y aunque se logró recuperar, el actor continúa teniendo su salud algo delicada y en los últimos meses volvió al hospital para someterse a cirugía por una obstrucción intestinal, aunque ya está fuera de peligro. Luego de dar una entrevista exclusiva para el programa Hoy donde relató cómo pudo salir adelante y lo mucho que temió por su vida mientras estaba en el hospital, Mauri ahora aparece en Venga la Alegría en el Ajusco y deja entrever que Luis Miguel sí tendría un romance con su comadre Paloma Cuevas.

El actor, quien es amigo de 'El Sol de México', revela que él sí estaría saliendo con su comadre, la diseñadora española. "Más allá de eso la verdad... no sé qué pudo haber pasado, si sí pasó o no pasó. Más adelante sabrá. Hay mucho morbo, mucho montaje y a veces pues se cambian las notas o algo. La verdad es que no lo sé, obviamente coincidimos en una época en la que Enrique venía mucho a México a torear, somos amigos".

Toño aplaude que el intérprete haya mejorado su físico: "Se me hace positivo en que alguien se preocupe en estar bien, en cuidarse. sgnifica que estás atento a tu salud, a tu imagen. La verdad no he tenido contacto con él pero eso significa que se preocupa por estar bien, eso es lo más importante". Finalmente, adelantó que está produciendo la bioserie de Miguel Bosé, la cual será reveladora: "Esto de Miguel va a causar mucha expectativa y vendrán cosas muy importantes a raíz de que salga la serie".

Cuando personas como Miguel se atreven a plasmarlo como es porque no hay etiquetas, aquí la historia quiso contarla como es".

Fuente: Tribuna