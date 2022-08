Adiós Televisa: Tras volverse hombre y 9 años desaparecida, exactriz de TV Azteca se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien abandonó las telenovelas de Televisa hace 9 años, aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca luego de haber visitado el programa Hoy y transformarse en hombre en un melodrama. Se trata de Kika Edgar, quien empezó su carrera artística en la empresa de San Ángel en el 2000 y en 2017 impactó al cambiarse al Ajusco, en donde solo participó en un proyecto y luego se integró a Telemundo.

Como se recordará, Kika ha participado en telenovelas transmitidas por el canal de Las Estrellas como Primer amor... a mil por hora, Clap...El lugar de tus sueños, Porque el amor manda, Pasión, Amor Real, Contra viento y marea y la última en la televisora en 2013, Mentir para vivir. Fue en Contra viento y marea (2005) en donde dejó boquiabiertos a todos al transformarse en un hombre. La artista mexicana impactó al aparecer irreconocible, dando vida a 'Regina Campos' y 'Álvaro Serrano'.

Kika Edgar impactó al volverse hombre en telenovela

En 2017, la intérprete decidió cambiarse a la competencia tras 17 años en Televisa y firmó contrato con Televisión Azteca para aparecer en Nada Personal, sin embargo, luego abandonó la empresa por Telemundo. En esa televisora hispana hizo La Reina del Sur 2 y La Doña 2. Este 2022, regresó a Televisa pues participó en el reality show que lanzaron en fusión con Univisión Tu cara me suena donde una vez más se caracterizó como hombre pues interpretó al cantante español Raphael.

Esa semana, Kika reapareció en el matutino Venga la Alegría pues asistió al homenaje y concierto en honor a Yrma Lydya a casi dos meses del aniversario luctuoso de la joven cantante, quien fue asesinada presuntamente por su entonces esposo en un restaurante de la CDMX. En entrevista para la competencia de Hoy, Kika dijo conmovida: "Hoy lo vamos a festejar con muchísima música. Vamos a recordarla y estaremos felices por ser parte de esta noche".

La cantante Yrma Lydya (QEPD)

Por otro lado, contó que nunca la conoció, pero sí a los artistas que le rindieron homenaje en el evento: "No tuve el gusto de conocerla, sin embargo, los que se van a presentar hoy son amigos míos así que venimos a aplaudirle hasta el cielo", dijo contundente. Y sobre si se ha sentido vulnerable como mujer, respondió: "Gracias a Dios no, hasta el momento no y que ni se atrevan porque hay mucha señora Edgar para sacar".

Esta vida es tan corta y tenemos que aprender a vivirla, respetarla y sobre todo a saber que estamos aquí un momento nada más", finalizó.

