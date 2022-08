Andrés García se niega a dar entrevistas a la prensa y explica por qué: "No es el momento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de fuertes controversias con sus hijos y Roberto Palazuelos, Andrés García se negó a hablar con los medios de comunicación debido a que nuevamente su salud se complicó, asegurando que está cansado y le cuesta mucho trabajo poder hablar. Y es que cabe recordar que recientemente se informó que el actor padece cirrosis.

El pasado 4 de agosto el programa Chismorreo TV, de Multimedios, difundió una corta conversación que tuvieron con el exgalán de telenovelas, en la que pretendían que les diera una actualización acerca de su estado de salud, pero él se negó a darla ya que se siente débil y, además, tiene lastimada la garganta, lo que le dificulta hablar.

Yo me siento muy débil, por el momento no puedo platicar de nada. Tengo la garganta jodida también, entonces no es el momento. Usted lo que quiere es una entrevista, pero yo estoy muy enfermo ahorita, no voy a dar entrevistas", expresó vía telefónica.

Andrés también pidió a los medios de comunicación que fueran pacientes y esperaran a que se recupere, pues por el momento no dará ningún tipo de declaración: "Tendríamos que esperar, no sé cuándo, que me sienta yo un poco menos mal y que pueda hablar mejor porque, si se da cuenta, me está costando trabajo hablar".

De acuerdo con lo mencionado por los conductores del programa, el nacido en República Dominicana sigue estando acompañado de su esposa Margarita Portillo y ha recibido algunas visitas, una de ellas fue la de su hijo Leonardo García, quién había informado que su padre presentó una gran mejoría desde que lo diagnosticaron con cirrosis.

A pesar de estar mal de salud, el recordado protagonista de Mujeres Engañadas había aceptado brindar entrevistas y hasta el pasado 25 de julio, desafió al actor Roberto Palazuelos a un duelo a muerte. Dicho encuentro, según dijo en entrevista, se realizaría el próximo 15 de septiembre, en la Plaza del Carmenare, en Acapulco.

El famoso le pidió a Roberto asistir solo y armado, pues quería medirse frente a frente con él, luego de que, presuntamente, amenazara a su familia con cerrarles todos sus negocios y "matarlos de hambre". Sin embargo, el llamado 'Diamante Negro' se negó a participar y dejó claro que jamás se prestaría para una situación de este nivel:

No estamos en el viejo oeste, por favor ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así?", finalizó.

Fuente: Tribuna