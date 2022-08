Ciego y en silla de ruedas: Tras 30 años en Televisa y perder exclusividad, galán aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien fue uno de los galanes más cotizados de la televisión mexicana durante 30 años en Televisa, aparece en redes del programa Hoy pues su hija Gabriella Cataño tuvo que someterse a una cirugía en el ojo. Se trata de Jorge Salinas, quien en los últimos años ha tenido problemas de salud que lo han puesto al borde de la muerte y lo han hecho tener dificultad para caminar, lo que le habría hecho subir algunos kilos.

Salinas debutó en Televisa en 1991 y ha protagonizado telenovelas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. En el 2018, el actor de 53 años perdió su contrato de exclusividad en la televisora y fue captado en una silla de ruedas por diversos problemas que padecía en la columna. Luego, en el 2020, fue captado utilizando un bastón al tener dificultades para caminar, lo que lo hizo subir de peso, luciendo irreconocible.

Jorge Salinas tuvo un drástico cambio físico

El galán de telenovelas, quien está casado con la actriz Elizabeth Álvarez luego de divorciarse de su primera esposa, luego explicó que sufría de fuertes dolores por problemas en la columna y hasta estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar, sin embargo, se rehusó a someterse a cirugía en su momento porque había riesgo de quedar paralítico. Con terapia y ejercicios, logró poco a poco recuperar su figura y mejorar su salud y hasta se dice que volverá a Las Estrellas en un nuevo melodrama.

El actor, quien está casado con la famosa villana de telenovelas Elizabeth Álvarez, ha seguido trabajando en el canal de Las Estrellas pese a que ya no tiene contrato. Aunque estuvo un tiempo fuera buscando oportunidades, volvió para participar en Te doy la vida y SOS Me estoy enamorando. En este último, dio vida a un hombre ciego, papel que en un principio se negaba a tomar ya que no era el protagonista, sin embargo, confesó que fue un gran reto laboral luego de que en 2011 interpretara a un personaje en silla de ruedas en La que no podía amar, telenovela que está siendo retransmitida.

Jorge Salinas ha tenido retos laborales importantes

Y ahora el famoso galán mexicano aparece en la cuenta de Twitter del programa Hoy pues su hija Gabriella Cataño-Salinas, a quien procreó con la guapa actriz Adriana Cataño en los 90's. Hace algunos días, el histrión celebró su cumpleaños y ella le dedicó una tierna felicitación, sin embargo, ahora reaparecieron en la misma nota ya que la influencer se sometió a una cirugía para retirar una carnosidad de su ojo izquierdo, la cual la dejó con el ojo morado y un poco hinchado.

"El procedimiento tomó unos 6 minutos. Todo el proceso duró 20 minutos. Primero te ponen unas gotas en el ojo para adormecer un poco la zona. Luego ingresan con varias inyecciones de lidocaína en el interior del párpado y la parte superior... Usan una herramienta debajo del párpado, que lo voltea de adentro hacia afuera. Hacen una pequeña incisión y comienzan a drenar el chalazión. Retiran, colocan gasa sobre el ojo durante unos 15 minutos", dijo a través de sus historias de Instagram.

Tras la intervención, la hija de Jorge Salinas mostró cómo fue el proceso mediante fotografías y aclaró que estuvo varios días recuperándose. Hasta este martes fue que mostró el resultado y comentó que ya no le dolía, por lo que en los próximos días este seguiría mejorando: "Ya no está hinchado el ojo, sigue morado, pero en un par de días se va a ir aclarando. Lo rojo es totalmente normal ya me dijo el doctor muchas veces, ya no me duele", finalizó.

Gabriella mostró el proceso

