Crisis en TV Azteca: Tras 26 años en 'Ventaneando', ejecutivos alistan cambios y hunden a Chapoy

Ciudad de México.- Luego de que se confirmara que la actual directora de contenidos en TV Azteca, Sandra Smester, se iba de su cargo puesto que se cambia a las filas de Telemundo, seguidores de la televisora quedaron en shock. Y es que la salida de la ejecutiva, quien reemplazó a Alberto Ciurana tras su muerte en 2021, fue muy repentina. Como ya se sabe, Smester presuntamente no tenía la mejor de las relaciones con Pati Chapoy, titular de Ventaneando, y ahora revelan que esto podría complicarse aún más.

Y es que tras anunciarse la renuncia de Smester al Ajusco, empezaron a surgir versiones de que Pati Chapoy empezaría a recuperar su 'poder' en la empresa pues se dice que ahora la periodista de espectáculos asumiría el puesto que deja Sandra luego de que en 2018 llegara un equipo de ejecutivos con el que Pati habría tenido notables diferencias y sufrido fuertes 'traiciones', como la llegada a Azteca de sus 'enemigos' en televisión, los conductores de Chisme No Like.

Sandra Smester

Y aunque ya se sabía que era un hecho que Sandra dejaba TV Azteca para ser Vicepresidenta Ejecutiva de programación y desarrollo de contenidos en la televisora hispana, ahora la conductora de Venga la Alegría Anette Cuburu señala que Sandra en realidad no se irá del Ajusco y seguirá trabajando de cerca, lo que sería un duro golpe para Pati Chapoy. Sí, en entrevista con el reportero Edén Dorantes, Cuburu fue cuestionada sobre la salida de Smester en la alfombra roja de Te amo, eres perfect@... ahora cambia.

"Sandra es una mujer fregonsísima que se merece lo mejor de la vida, me ha dado un ejemplo tremendo, de la que he aprendido muchísimo y siempre estaré detrás de ella porque quiero segur absorbiendo lo que sabe de TV que es muchísimo. Es una mujer que sabe mucho de estrategias y movimientos y lo está haciendo muy bien", sostuvo Anette y al ser cuestionada sobre si eso significa que ella se iría con Sandra, aclaró que en realidad no se va, lo que significaría un duro golpe para la jefa de Ventaneando.

Yo creo que esta carrera es de moverte. Sandra seguirá trabajando con TV Azteca que es lo que ustedes no saben porque es NBC que hace una alianza con Telemundo y NBC está todo el tiempo intercambiando material con TV Azteca y más en un futuro y con lo que viene, que vienen ya series y regresarán telenovelas, entonces no se va de TV Azteca en realidad".

También le preguntaron si era cierto que Sandra dejaba el cargo por problemas de salud de su esposo y comentó: "No, eso no es verdad, su esposo está perfectamente bien de salud gracias a Dios. Su hijo sí claro, la extrañaba mucho, cualquier hijo que vive en otra ciudad y ve a su mamá los fines de semana en algún momento le dirá mamá te necesito. Me parece un movimiento que se tendría que dar en algún momento, claro que nos duele porque la queremos y ha sido una líder para nosotros, la cabeza de nuestra familia, ha cambiado la historia de Azteca".

Ha hecho muchos cambios y ha dejado una huella fuerte y nos seguirá encabezando siempre porque somos una familia", finalizó.

Fuente: Tribuna