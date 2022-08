En medio del pleito con Cynthia Klitbo, Niurka revela que Juan Vidal ya convive con sus hijos

Ciudad de México.- Durante las últimas dos semanas, los nombres de Cynthia Klitbo, Juan Vidal y Niurka Marcos han protagonizado los titulares de diversos medios del espectáculo y es que, el pleito entre los tres famosos ha captado la atención de propios y ajenos, pero parece ser que todos los involucrados decidieron dejar de lado la controversia para disfrutar de unos días de tranquilidad, tal y como lo hicieron la vedette y el dominicano, quienes presumieron por lo alto que el exintegrante de la Casa de los Famosos ya convive con los hijos de la cubana.

Como muchos sabrán, luego de que la actriz de Salomé y Velo de Novia ingresó al reality show de Telemundo, terminó por ser flechada por el amor, después de que se le vio vinculada románticamente con Vidal, incluso ambos dieron mucho de qué hablar por los apasionados besos que se dieron durante la transmisión del programa. Y aunque hubo quienes cuestionaron la veracidad de su amorío e incluso predecían que tras salir de la 'Casa', éste se terminaría, lo cierto es que continuó.

Reunión familiar de Niurka

Cabe señalar que algunos participantes del show dudaban de lo genuino del amor entre Niurka y Juan, una de ellas fue la recién expulsada, Laura Bozzo, quien el pasado jueves, 4 de agosto, declaró ante las cámaras de De Primera Mano que no sabía sí lo que ambos famosos tenían era amor, incluso llegó a revelar que todo se trataba de la pasión del momento, pero parece que esto no es así.

Esto era más atracción física que otra cosa, osea parece que ella (Niurka) es muy caliente y ¡qué bueno! ¡Qué Dios la bendiga! Pero romance no sé, ojalá, porque la verdad Niurka me hizo conocer un lado de ella que yo no conocía. No es una mala persona, es una persona que es brutalmente franca y a veces dice burradas, algo que yo hago todos los días", declaró Laura Bozzo