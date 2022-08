Enferma y se queda ciega: Tras kilos de más y 13 años desaparecida, protagonista vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exprotagonista de telenovelas, quien abandonó los foros de Televisa hace 13 años y ahora se dedica a la venta de cosméticos, recuerda su etapa en los melodramas y dedica mensaje a sus excolegas, además de pronunciarse contra los que la critican por su cambio físico y haber sido captada comprando ropa de segunda mano. Se trata de Allisson Lozz, quien protagonizó icónicas historias juveniles en San Ángel durante varios años, hasta su retiro en el 2009.

Lozz empezó su carrera en el 2002 cuando apenas tenía 10 años de edad luego de participar en Código F.A.M.A. Posteriormente se unió al elenco de Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde y se convirtió en la estrella de Al diablo con los guapos y En nombre del amor. Tras hacer su última telenovela en el 2009, la actriz se retiró para irse a vivir a Estados Unidos y formar una familia con su esposo Eliu Gutiérrez, con quien se casó en el 2011 y tuvo dos hijas.

Y aunque ya había dejado claro que no quería volver a hablar de su vida como artista, pues afirmaba que ahora ya no estaba involucrada en la farándula y sufrió maltratos y abusos cuando era actriz, la originaria de Chihuahua de 29 años reapareció tras convertirse en empresaria y se pronunció luego de que fuera grabada a escondidas comprando en una tienda donde venden ropa de segunda mano en Estados Unidos.

Lo que dejó boquiabiertos a internautas fue lo diferente que lucía físicamente, pues tenía varios kilos de más y algunos señalaron que no podían reconocerla. Y es que Lozz también juega mucho con filtros y usa pelucas en sus redes sociales, por lo que no es raro haberla visto con un look distinto al de hace 10 años. Sin pena alguna, la actriz reveló que los juicios sobre su persona y su aspecto físico la tienen despreocupada.

"¿Qué opinas de lo que dicen los medios que compras ropa de segunda mano?", cuestionó una de sus seguidoras, a quien la exactriz le respondió: "Compro lo que me gusta, sin importar dónde lo venden. Como estos lentes hermosos que compré en una calle de Las Vegas que me salieron en 10 (dólares) y los amo", dijo. Sobre su aumento de peso (subió hasta 20 kilos debido a que padece una enfermedad hormonal llamada hipotiroidismo), comentó:

Eso no es nuevo para mí. Desde mis 10 años me presionan con mi físico así que hace mucho dejó de molestarme. Las personas que valen la pena no hablan del físico de los demás negativamente".

Por otro lado, tras revelar hace un tiempo que estaría quedándose ciega antes de los 30 años y que padecía enfermedades crónicas que afectaban su calidad de vida, la ahora consultora de belleza 'volvió' a los foros de telenovelas pues revivió un recuerdo junto a los actores Eugenio Siller y Andrés Zuno, con quienes trabajó en Al diablo con los guapos en el 2007. Y no solo eso, pues también reaccionó al video que publicó Siller donde recordó el tema musical de la telenovela que interpretó junto a ella en un programa de televisión de 2007, en Miami.

"Lunes de recuerdo musical. 'EL SHOW DE CRISTINA' 2007 Miami con @allisson.gtz. Gira promocional de 'AL DIABLO CON LOS GUAPOS' ¿Se acuerdan de esta novela?", escribió el actor en la publicación, lo que provocó que Allisson contestara. Pese a que había dicho que no le gusta hablar de su etapa de actriz, hizo una excepción en esta ocasión y escribió entre los mensajes: "Tan linda canción", además de darle Like. Y es que Allisson finalizó diciendo que aunque no los ve desde hace mucho, guardan un lugar especial en su corazón.

(Me llevo) muy bien (con ellos). Casi no habló con excompañeros del medio, pero justo ellos siempre están al tanto de mí y los quiero mucho", escribió sobre una serie de fotos de hace más de 15 años.

