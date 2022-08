Fracasada y sin trabajo: Tras renunciar a TV Azteca y debut en 'Hoy', Televisa veta a Carmen Muñoz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras renunciar a las filas de TV Azteca luego de 5 años y sorprender al firmar con la competencia Televisa luego de muchos años de ausencia, afirman que a Carmen Muñoz no le renovarán el contrato en San Ángel y acabaría sin trabajo. La exconductora de Enamorándonos, quien este año estrenó el talk show Secretos al desnudo, presuntamente estaría dándose de topes contra la pared porque habría quedado en malos términos con el Ajusco pero ya no habría ofertas laborales para ella en Televisa.

Así lo reporta el canal de YouTube Chacaleo, el cual comunicó mediante un video que la presentadora mexicana, quien según televidentes también fue despreciada en el programa Hoy cuando visitó por Galilea Montijo, estaría "desesperada" pues presuntamente en Televisa no le renovarán el contrato "porque su programa Secretos al desnudo fue todo un fracaso". Y agregó: "Lo peor es que la conductora quedó en muy malos términos con TV Azteca y ni de broma la volverán a aceptar", sostuvo Chacaleo.

¿Por qué terminó su relación laboral con TV Azteca? Tras llegar a la empresa en 2016, Carmen decidió no firmar su contrato de exclusividad para pasar más tiempo con su familia, afirmando que lo hacía por razones personales, no obstante, a los pocos meses ya había firmado con Televisa. Aunque nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, el canal reporta que presuntamente Muñoz habría hecho muchas exigencias a ejecutivos del Ajusco, quienes no estaban dispuestos a cumplirlas.

De acuerdo con el medio, pedía un "aumento de sueldo, chofer y beneficios para su familia", lo que habría resultado muy exagerado para ejecutivos. A casi un año de su ingreso a San Ángel, su programa se transmite por el canal de paga Unicable, lo que reduciría la audiencia que ve el programa. "En Televisa no le quisieron renovar el contrato a la presentadora pues apenas tuvo oportunidad empezó con actitudes prepotentes", comentó Chacaleo.

Y aunque reveló hace unos días que estando en Televisa tenía mucho tiempo para estar con su familia, situación que antes no podía hacer, el canal sostuvo que hizo esas declaraciones para "caer en gracia" a ejecutivos del canal para que le puedan dar otra oportunidad laboral, aunque hasta ahora no habría tenido éxito: "Carmen está desesperada por conseguir trabajo y se está dando de topes contra la pared por su actitud en TV Azteca pues aunque fuera poco ahí tenía todas las facilidades y un lugar como conductora principal".

Hasta el momento, se desconoce si Carmen sí habría perdido su contrato en la televisora de San Ángel y quedaría vetada y sin trabajo. Aunque se rumoraba en un inicio que podría integrarse al elenco del programa Hoy, y hasta que reemplazaría a Galilea Montijo cuando se fuera a Univisión, esta versión parece cada vez más lejana a la realidad. La información publicada por el canal no ha sido confirmada y permanece en calidad de especulaciones, por lo que solo Carmen podrá confirmar o desmentir esto.

