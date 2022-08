Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy 6 de agosto 2022: Predicciones del fin de semana para mi signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, te comparte los horóscopos de hoy, sábado 6 de agosto del 2022, con las predicciones del fin de semana para tu signo zodiacal. ¡Consulta aquí qué te deparan los astros y el Universo este día!

Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy sábado 6 de agosto

Aries

Este fin de semana tendrás un encuentro con amigos que hace mucho no veías. Verás que si bien hay cambios en tu trabajo, no hay nada que tener. Procura consumir más verduras, le hará bien a tu organismo.

Tauro

Trata de avanzar más en tus tareas este fin de semana, para que el próximo lunes 08 de agosto no sientas tanta presión. Recuerda que el descanso es clave para que puedas dar el 100 por ciento en todas tus actividades.

Géminis

Es normal que tengas dudas y miedos sobre qué sucederá con tu relación amorosa; trata de escuchar a tu corazón. Habrán factores importantes que modificarán tu trabajo. Ten calma y confía en tu talento y en la sabiduría de tus jefes.

Cáncer

Si en tu relación no te sientes libre, es clave que busques otro lugar donde te valoren. Aunque la clave es que primero tú te des amor y comprensión. No gastes mucho este fin de semana, mejor ahorra pues vienen gastos fuertes.

Leo

Amigos tuyos te darán opiniones sobre tu nueva relación; tú sabes si le haces caso, o no. Es momento de dejar el orgullo atrás y de hacer las pases con tu familia. Todo es temporal, tu crisis económica actual se irá.

Virgo

Sientes que el dinero no te rinde, pero la realidad es que no te sabes administrar y no llevas un buen libro de cuentas. Aún estás a tiempo de hacerlo. Trata de tratarte bien este sábado, mereces cariño.

Libra

Vienen proyectos fuertes en el trabajo, los cuales estarán pesados y traerán tensión a la empresa. Trata de mantener la calma y verás que todo fluye bien. Necesitas un ritual para cuidar tu autoestima en estos días.

Escorpio

La mejor forma de prevenir enfermedades es el ejercicio. Busca una actividad al aire libre que puedas hacer solo o acompañado de tus seres queridos. Cuida más tu hidratación; usa crema y protección solar.

Sagitario

Este fin de semana será de mucha introspección; trata de ser honesto con tus deseos y hazte la pregunta de cómo te valoras. Habrán operativos en tu trabajo para detectar malos elementos; ¿estás a salvo?

Capricornio

Es posible que tu familia pase por un mal momento este sábado, y a ti te tocará mediar la situación. Si no tienes ánimos de salir este sábado, puedes organizar una tarde de películas con las personas que más amas.

Acuario

Cuida mucho lo que escribes en tus redes sociales, pues podrías tener un problema con tu pareja. En trabajo saldrá bien en estos días, pero es clave que dediques un tiempo a descansar. Desarrolla estrategias ante el estrés.

Piscis

Si no crees en ti como una persona con alta autoestima, buscarás gente que te valide, y estos lo harán según sus parámetros. Trata de pasar más tiempo contigo misma y de darte amor. Es momento de proteger tus defensas.

Fuente: Tribuna