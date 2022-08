Shock en Televisa: Tras dejar San Ángel, Andrea Legarreta envía tremendo mensaje a Andy Escalona

Ciudad de México.- El pasado viernes, 5 de agosto, los foros de Hoy se vieron sacudidos a causa de Andrea Escalona, conductora que ingresó al elenco principal del matutino de Televisa desde el año 2018. Derivado de esto, la noche del día de ayer, Legarreta le envió tremendo mensaje a la conductora... ¿será que explotaron las tensiones entre las compañeras del programa de variedad? Sí quieres averiguarlo, entonces no dejes de leer.

Como es bien sabido, el staff de Hoy es uno de los más unidos, esto es debido a los 24 años de emisión ininterrumpida del mismo, es por esta razón que las fechas importantes no pasan por desapercibidas, tal y como ocurrió el pasado viernes con el cumpleaños de Andrea Escalona, quien estaba celebrando sus 36 años de vida, motivo por el que Legarreta no dejó pasar la oportunidad y le envió un caluroso mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se aseguró de enviarle muchas bendiciones a la futura madre.

Publicación de Andrea Legarreta

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Y es que, resulta ser que Andrea Legarreta no pudo celebrar el cumpleaños de Escalona debido a que, desde hace algunos días, se encuentra fuera de la Ciudad de México. De acuerdo con las publicaciones tanto de la conductora como de Erik Rubín, toda su familia salió de vacaciones a Santa Mónica, en Los Ángeles, Estados Unidos, desde donde han estado presumiendo la deliciosa comida que han degustado hasta los espectaculares lugares que han visitado.

Por su parte, Andrea Escalona se mantuvo festejando toda la semana, esto es debido a que Hoy cumplió sus 24 años de transmisión ininterrumpida, por lo que, la también actriz vivió demasiadas emociones, sobre todo porque recordó cómo fue, para ella, entrar a trabajar al mañanero más famoso de San Ángel, revelando que estuvo a punto de no hacerlo por temor a que las cosas no salieran bien.

Todavía recuerdo cuando en Nueva York, Magda me dijo: '¿Quieres entrar a Hoy?' Le conté sobre el hate (odio) de las veces en las que habíamos trabajado juntas y que no había sido nada fácil y me respondió: 'No te pregunte eso y pues seguro será fácil' pero ¡nos la jugamos! ¿Quieres entrar a Hoy? ' y le respondí 'SÍ'. Hoy es un sueño televisivo para todos los que hemos decidido trabajar en esto.