Tras ser acusados de manipular los votos, producción 'La Academia' responden en redes sociales

Ciudad de México.- Luego de que algunos usuarios de TikTok acusaran a La Academia de manipular los votos, por medio de redes sociales la producción de este reality indicó que todo era falso, al mencionar que ellos cuentan con un sistema de seguridad, el cual logra identificar cuando estos vienen de bots, desmintiendo todo tipo de acusaciones en su contra.

Y es que durante este sábado y domingo se realizará la semifinal, por lo cual la competencia se encuentra muy reñida, por lo que muchos televidentes los han acusados de tener cierta inclinación por algunos de los participantes, entre los cuales destacan Nelson y Cesia, quienes no han hablado al respecto tras esos dichos en su contra por parte de usuarios.

El sistema de votos de La Academia cuenta con un módulo de seguridad dejándose de contabilizar aquellos votos que se detecta son generados por bots y no por una actividad natural de un humano. Si realmente quieren apoyar a un alumno, no usen bots, esos votos no le van a sumar”, comentaron los de la producción.