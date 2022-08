Adiós Chapoy: Tras volverse mujer y 23 años en Televisa, conductor traiciona a TV Azteca con 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor, conductor y comediante, quien estuvo durante más de 20 años en Televisa con un contrato de exclusividad y decidió renunciar a la empresa para probar suerte en otras televisoras y plataformas, traiciona a TV Azteca donde estuvo en negociaciones y aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Adrián Uribe, quien regresó a la televisora con un nuevo talk show y además retoman la entrevista en la que cuenta cómo fue cuando estuvo hospitalizado y a punto de morir.

Como se recordará, luego de 20 años siendo talento exclusivo de la televisora de San Ángel, Uribe decidió no firmar otra vez para poder trabajar con otras empresas, aunque en un principio se dijo que había sido despedido, él aclaró que fue él quien decidió no renegociar. Aunque después de su salida apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy y se reportó que lo vieron en la instalaciones de la empresa del Ajusco, confirmó que estrenará el talk show De noche pero sin sueño por Televisa-Univisión.

Adrián Uribe en 'Ventaneando'

El comediante, quien hasta se ha transformado en mujer para divertidos personajes que interpreta en sus sketches en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron, aparece en redes del programa Hoy pues retomaron en una nota para Las Estrellas una entrevista que el comediante le dio a TVyNovelas, donde recordó que hace 4 años una peritonitis lo puso al borde de la muerte en el hospital, estando dos semanas en terapia intensiva.

"Estuve en terapia intensiva por más de 15 días, estuve conectado y no sabía lo que iba a pasar... No sabía si iba a despertar al día siguiente. Vi la muerte de tú a tú como nunca lo había vivido", comentó en una entrevista exclusiva. Uribe relató que a partir de esa vivencia empezó a vivir la vida diferente y más agradecido: "Por eso estoy tan contento todos los días. Yo creo que cuando uno está en un momento tan complicado, tienes otra perspectiva de vida. Ahora vivo pleno", dijo.

"Ahora vivo diferente, con mucha gratitud y ya no me desgasto en tonterías como lo hacía antes, no quiero cambiar el mundo, no quiero hacer las cosas a mi manera, como solía hacerlo", comentó, añadiendo que recapacitó en muchos aspectos: "De repente la vida te pone en una cama de hospital y te dice: 'Aquí no tienes el control tú', solamente lo tiene un poder superior, Dios o en lo que tú creas. En mi caso yo creo en Dios...".

El histrión finalizó diciendo que todo cambió de cuatro años para acá y tiene la vida que siempre soñó junto a su esposa Thuany Martins y sus dos hijos: "Hace cuatro años yo estaba soltero. Nada más tenía a mi hijo adolescente, pero no sabía qué iba a suceder con mi vida (...) Yo quería rehacerla, rehacer una familia, encontrar a la mujer de mi vida, tener una niña, y todo eso que te estoy diciendo que yo quería, lo tengo ahora: tengo una esposa hermosa en todos los aspectos", concluyó.

Adrián Uribe, Thuany y sus hijos Gael y Emily

