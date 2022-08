Adiós Televisa: Tras 26 años al aire y llegar a 'Hoy', galán deja las novelas y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido conductor y actor, quien lleva desde el 2018 retirado de las telenovelas y cuenta con más de 26 años de carrera en Televisa, dio un duro golpe al programa Hoy pues luego de que se convirtiera en el artista consentido de esta emisión, la mañana de hoy domingo 7 de agosto reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría: Fin de semana. El famoso acaba de firmar contrato para trabajar con TV Azteca.

Se trata del exitoso Ernesto D'Alessio, quien hizo su debut en la televisora de San Ángel en 1997 cuando actuó en el melodrama El alma no tiene color y luego consiguió mucha fama al haber sido uno de los protagonistas de DKDA Sueños de juventud (1999-2000). Luego le siguieron otros proyectos como Aventuras en el tiempo (2001), Salomé (2002), Bajo la misma piel (2003), Contra viento y marea (2005), Heridas de amor (2006), Código Postal (2006-2007), Tormenta en el paraíso (2007), por mencionar algunos.

Ernesto D'Alessio en 'Hoy'

Sin embargo, el hijo de la reconocida intérprete Lupita D'Alessio se alejó de las novelas desde hace 4 años cuando participó en Por amar sin ley. Ernesto actualmente ya no forma parte de las filas de Televisa debido a que acaba de firmar un nuevo contrato para unirse a la televisora del Ajusco, donde lo invitaron a ser parte de los participantes de la segunda temporada del reality MasterChef Celebrity México.

Durante la mañana de este domingo el cantante de 45 años debutó en el programa VLA: Fin de Semana, competencia directa del Canal de Las Estrellas, ya que les dio una entrevista exclusiva para platicar sobre su participación en el concurso de cocina que conducirá Tatiana a partir del próximo domingo 21 de agosto. La conductora Gaby Ramírez habló con D'Alessio y este le confesó que aunque nadie sabe que cocina, a él le apasiona preparar la comida en su casa y dijo que había tenido este secreto bien guardado.

Son sorpresas que uno reserva para la familia, quise entrar a esta experiencia porque es todo un reto", dijo el también intérprete de teatro musical.

Ernesto D'Alessio participará en 'MasterChef Celebrity'

El hijo del fallecido Jorge Vargas aseguró también que en su casa es quien más cocina y además resaltó que a él le encanta cocinar en la parrilla, ya que tiene más de 9 años viviendo en Monterrey, no obstante, resaltó que para él va ser muy complicado acostumbrarse a realizar todo en el sartén. Asimismo explicó que el gusto por la cocina lo adquirió de forma obligada, ya que desde muy corta edad tuvo que prepararse la comida solo.

Fue un gusto adquirido obligado, empecé con la sopita instantánea y mi primer gran platillo fue un consomé de pollo, que hoy me sale mucho mejor", agregó.

Ernesto también comentó que no le da miedo preparar ningún platillo y explicó que él le dedicará toda su estancia en MasterChef Celebrity a dos de sus hijos, ya que ellos son fans del programa y además le rogaron para que aceptara participar en esta aventura: "Por dos de mis hijos estoy aquí, me dijeron 'por favor, tienes que estar', espero que mis hijos me apoyen, a toda mi familia pero sobre todo a ellos", expresó el mexicano.

