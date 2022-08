Conmoción en Televisa: Pese a haber fallecido, querido actor es víctima de la delincuencia

Comparta este artículo

Izcalli, Estado de México.- A poco más de 9 meses de la muerte de Octavio Ocaña, una nueva desgracia se vuelve a registrar en la autopista de Chamapa-Izcalli, en el Estado de México, lugar en donde falleció el histrión de Vecinos y en el que el canal de YouTube de Las Tinieblas del Gruñón había mandado a instalar una pequeña capilla en memoria del intérprete de 'Benito Rivers', la cual, ya no se encuentra en dicho lugar.

Fue durante la mañana de este domingo, 7 de agosto, cuando Bertha Ocaña, hermana del actor de Amor Letra Por Letra y Lola: Érase Una Vez, denunció a través de su cuenta oficial de Instagram que el nicho que habían colocado en memoria a la muerte de su hermano, ya no se encontraba en dicho lugar y es que, según sus palabras, este pequeño monumento habría sido arrancado de su sitio, calificando este acto como uno lleno de maldad.

Sé perfectamente el mundo en el que estamos viviendo. Estoy consciente de que cada día que pasa existe pues más y más maldad en los seres humanos. Por eso el mundo pues, está como está y la verdad qué triste seguirte dando cuenta de que las cosas siguen así. Yo no he tenido oportunidad de ir a la Chamapa, al lugar en el que perdió la vida mi hermano", comenzó a hablar la joven

Posteriormente, Bertha profundizó un poco más acerca de la decepción que sentía después de enterarse que alguna persona, arrancó, completamente el nicho que el youtuber había mandado a instalar, sitio en donde tanto ella como su familia y Nerea Godínez, la joven prometida del histrión de Hermanos y Detectives solían acudir, cada vez que podían, a dejarle flores o alguna veladora.

Sucede que la capilla, una capilla que fue regalada con muchísimo amor y cariño por un canal de YouTube, es muy, muy triste que ellos la mandaron a hacer especialmente en la parte de al fondo tenía una imagen de mi hermano y una frase, a dentro de la capilla había una cruz que nosotros como familia mandamos a hacer y de pronto, literal, arrancaron la capilla, osea se llevaron la capilla completa. Es sumamente vergonzoso y decepcionante que como personas, como seres humanos hagan esto.

La joven reveló que, pese a todo, no les desea el mal a las personas que se llevaron la capilla de su hermano, afirmando que son seres que se encuentran llenos de "odio" y de "rabia". Aunque Bertha no destapó sí procederían legalmente, sí que señaló en el texto de su publicación que las cosas no se iban a "quedar así", por lo que habría que esperar a ver la resolución que su familia tomará ante todo esto.

Por otro lado, el fallecimiento de Octavio Ocaña no ha podido ser resuelto del todo ya que sí bien, la Fiscalía del Estado de México declaró que había sido el propio actor quien se quitó la vida durante la persecución, lo cierto es que, conforme avanzan las investigaciones, van surgiendo cada vez más nuevas contradicciones en los hechos. Por su parte, el padre del histrión, Octavio Pérez, reveló ante los medios, hace algunas semanas, que el caso está prácticamente ganado, por lo que existe la posibilidad de que las autoridades de dicha entidad estén relacionadas con el fallecimiento del famoso, aunque esto aún no ha sido confirmado de manera oficial.

