Divorciado y sin un peso: Tras hundir a Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy, quien tras su salida del matutino terminó arremetiendo contra Andrea Legarreta e iniciando un fuerte pleito al culparla de su veto en Televisa, aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Alfredo Adame, quien pasó de ser uno de los galanes de telenovela más cotizados de la pantalla chica en los años 90 a ser el protagonista de escándalos y peleas con otros famosos que han dado un duro golpe a su imagen.

Y en esta ocasión, el actor que estelarizó melodramas en San Ángel como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia, nuevamente vuelve a dar de qué hablar al asegurar que ya no buscará reconciliarse con sus tres hijos varones, de quienes se distanció tras su divorcio de Mary Paz Banquells y además arremeter otra vez contra la actriz Cynthia Klitbo, expareja de uno de sus enemigos más mediáticos: el influencer Rey Grupero.

Como se recordará, Adame no ha parado de tener pleitos con varios personajes del medio. Empezando por sus exparejas, Diana Golden y Mary Paz (perdió una demanda contra Golden pero aseguró que no podía pagarla porque estaba en bancarrota y sin dinero), hasta su más reciente exnovia Magaly Chávez, Carlos Trejo, 'Rey Grupero' y Andrea Legarreta. Hace unos años, Adame impactó al señalarla de presuntamente serle infiel a Erik Rubín con un ejecutivo de Televisa y asegurar que ella ordenaba los despidos.

Andrea Legarreta y Alfredo Adame en 'Hoy'

Tras sus fuertes ataques, que la conductora negó, Legarreta le contestó públicamente en el 2019 en pleno programa en vivo señalándolo de violencia de género. Y ahora, Adame nuevamente da de qué hablar al explotar en el matutino Venga la Alegría Fin de Semana contra Magaly y advertirle que deje de mandarle indirectas. Además, contó que ya no iba a volver a buscar a sus hijos, luego de desconocerlos y sacarlos de su testamento porque según dijo, se pusieron del lado de su expareja luego del divorcio.

"Fue lo último que hice Rene yo no vuelvo a tocar ese tema, no vuelvo a nada. El día que quieran arreglarse conmigo que venga y me toquen a la puerta, no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada", comentó Adame. "Pero el día que quieran que vengan y me toquen a la puerta y si se pasan veinte años y si no vienen el día que me muera no los van a dejar entrar a mi funeral ni a mi capilla ni a nada que se vayan a la chin...", finalizó.

Por otra parte, también hizo pedazos a la actriz Cynthia Klitbo y al 'Rey Grupero' luego de la controversial broma que le hicieron él y Fofo Márquez, quienes colgaron una lona afuera de su casa con su número de celular, asegurando que daba clases de karate. El polémico conductor opinó sobre la relación que inició Niurka con el ex de Cynthia Juan Vidal, a quien Klitbo exhibió por deberle dinero y agredirla.

Le doy la razón a Juan Vidal. Yo nada más me imagino lo que ha de ser soportar a Cynthia Klitbo que es una verdadera patada en los huev... es una mitómana", declaró.

Alfredo Adame estalla contra 'Rey Grupero'

Y agregó: "No es ninguna primera actriz ni ninguna maravilla. Es una buena actriz y ya. No es hermosa ni tiene cuerpazo. ¿Quieres una villana de a de veras? Está Nailea Norvind. Primeras actrices son Lilia Aragón en paz descanse, Angélica Aragón, Sylvia Pasquel (...) Es una actriz del montón. Por mi Cynthia que se vaya al infierno (...) pobre estúpido el Rey Grupero, es un inútil, un inepto, en todo se quiere meter. Es un padrotillo de chicas prost... transgéneros", finalizó muy molesto.

