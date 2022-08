En pleno video, Pepe Aguilar regaña a Ángela y la manda a callar; ella así le respondió

Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- Este domingo, 7 de agosto, la dinastía Aguilar se encuentra celebrando un fecha especial, motivo por el que el intérprete de 'Miedo' y 'Destilando amor' grabó un video, en donde pretendía compartir el grato momento con sus más de dos millones de seguidores en Instagram; sin embargo, en determinado momento, su hija, Ángela, diría algo que no era del agrado del cantante, por lo que la mandó a callar.

Resulta ser que el día de hoy, Pepe Aguilar se encuentra de fiesta, ya que, el día de hoy, está cumpliendo 54 años de edad, pero, debido a su gira de conciertos, Jaripeo Sin Fronteras, ni él ni su familia pudieron celebrar en su rancho en El Soyate, Zacatecas, ya que, se encuentran en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, para una presentación. Pese a ello, el hijo de Flor Silvestre se aseguró de pasar un gran momento con su familia, donde celebraron con tres pasteles distintos, leche y un delicioso desayuno compuesto de huevo, frutos y algunas verduras.

En el video se puede ver que, en primera instancia, el intérprete de 'Prometiste', 'Me estoy acostumbrando a ti' y 'Mi Credo', capta su cama, misma que luce destendida, para después enfocar una guitarra acústica Martin C&O 1987, valuada en aproximadamente, 3 mil 199 dólares (65 mil 294 pesos mexicanos), misma que fue un obsequio de Ángela Aguilar; sin embargo, la molestia de la denominada princesa del regional mexicano surgió cuando Pepe bromeó lo que pudo haber ocurrido en su dormitorio horas atrás, a lo que la intérprete de Ahí donde me ven se quejó, diciéndole: "¡Papá!".

Pepe Aguilar habría tomado la acción de Ángela con molestia, por lo que la mandó callar con un: "¡Cállate!". Segundos después arribó a la habitación el tercer hijo del cantante, Leonardo, por lo que todos salieron a la sala, donde los estaba esperando la esposa del intérprete de Por mujeres como tú, Aneliz, quien le obsequió un lujoso reloj, el cual aparenta tener diamantes en los bordes, aunque el famoso aclaró que estos podrían ser falsos.

Cabe señalar que, previo a todo ello, Ángela Aguilar le respondió a su padre por todo el amor y cariño con el que la crió, motivo por el que compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje en donde resaltaba la gran admiración que siente hacía él por ser su progenitor, pero también su mentor en su carrera artística, así como también por acompañarla en cada uno de los eventos a los que ella debe presentarse, como lo fue en su gira de conciertos: Mexicana Enamorada:

Feliz cumpleaños @pepeaguilar_oficial. Gracias por cuidarnos, guiarnos, enseñarnos, y empujarnos. Eres el hombre más preparado, comprensivo, compasivo, honesto, inteligente, genuino, y trabajador que conozco. Por siempre un privilegio ser tu hija y aprendiz", declaró la famosa

