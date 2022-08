¿Rafael Amaya? Querido actor no volverá a 'El Señor de los Cielos' y todo Telemundo queda en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se sabe Telemundo lleva ya varios meses preparando el regreso de su exitosa serie El Señor de los Cielos en su octava temporada y hace algunas horas se informó que uno de los protagonistas no volvería en esta nueva etapa. Hay que recordar que este proyecto había sido suspendido y se creía que no habría más temporadas luego de que Rafael Amaya dejara la actuación por sus problemas de adicciones.

El personaje de 'Aurelio Casillos' fue eliminado en la última temporada a través de su presunta muerte luego de recibir un balazo en la cabeza. Sin embargo, se sabe que actualmente los productores de la narcoserie regresarán al protagonista de la historia pues Amaya ya se reincorporó a sus actividades actorales luego de haber permanecido desaparecido por bastante tiempo mientras se rehabilitaba de sus excesos.

Elenco de 'El Señor de los Cielos'

De hecho fue el propio Rafael, quien durante sus inicios fue galán de telenovelas de Televisa, quien confirmó a los seguidores de El Señor de los Cielos que un entrañable personaje de la serie no volverá en esta nueva entrega. Muchos televidentes llegaron a pensar que 'Chacorta' también regresaría de la muerte para reintegrarse a la aventura al lado de 'Aurelio Casillas', sin embargo, se sabe que no será así.

Amaya explicó que es imposible que este personaje, interpretado por el actor Raúl Méndez, regrese a la nueva temporada ya que a diferencia de 'El Señor de los Cielos', a él le quitaron la cabeza durante su muerte. Ante esto, el mexicano se tomó con humor los cuestionamientos de si 'Chacorta' volvería y así respondió: "Pues como él ya no tiene cabeza, no sé cómo va regresar, a lo mejor regresa como The Walking Dead".

'Chacorta' no volverá a 'El Señor de los Cielos'

Cabe resaltar que otro actor que tampoco estará en la nueva temporada de El Señor de los Cielos será el chileno Matías Novoa, quien abandonó las filas de Telemundo para llegar a la empresa de San Ángel como protagonista de novelas y actualmente ya se alista para aparecer en el nuevo proyecto de 'El Güero' Castro al lado de Bárbara de Regil. Por otro lado, hasta el momento se desconoce si la actriz Carmen Aub se reincorporará a la narcoserie para interpretar a su entrañable personaje de 'Rutila'.

Fuente: Internet

Fuente: Tribuna