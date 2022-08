Televisa y TV Azteca, en shock: Querido cantante es vinculado a proceso por actos de violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa, TV Azteca y todo el mundo del espectáculo está en shock, debido a que la noche del pasado sábado circuló la noticia de que un querido cantante, quien participó en programas como Survivor México, Big Brother y La Venganza de los Ex fue vinculado a proceso luego de que lo acusaran de violencia familiar; esto trasciende a meses de que el hoy imputado informó que se separaría de su pareja, quien también es cantante.

Se trata nada más y nada menos de Luis Carlos 'N', a quien se le conoce en el medio artístico como Sargento Rap. Hace unos días, el polémico personaje de realitys de las televisoras de San Ángel y del Ajusto compartió que se separaría de Camy G, la cantante con la que procreó un hijo. Cabe destacar que en el momento se aseguró que todo había concluido en buenos términos; no obstante, los hechos del pasado sábado 06 de agosto revelarían otra cosa.

En la imagen, Sargento Rap, exparticipante de realitys de Televisa, y su expareja, la cantante Camy G. Foto: Internet

Hemos estado con muchos altibajos sobre todo Luis [Sargento Rap] con su tema de depresión y ansiedad, entre otras cosas… hemos decidido tomar caminos separados, sobre todo por el bien de [su hijo], lo vamos hacer de la mejor manera, siendo amigos, siendo los papás y apoyándonos al 100", se leía en el comunicado que mandaron sobre su separación.

La tarde del día de ayer, comenzó a circular la noticia de que el exparticipante de Survivor México, de TV Azteca, y de Big Brother de Televisa, fue vinculado a proceso por violencia familiar, luego de que su expareja lo denunciara. Asimismo, se recordó que en marzo del 2022, Sargento Rap y Camy comenzaron una disputa legal por la custodia de su hijo, pese a que en su comunicado habían destacado que la separación fue un acuerdo mutuo.

Informan que vinculan a proceso a Sargento Rap por actos de violencia familiar. Foto: Twitter

De acuerdo con información de Chisme No Like, las medidas cautelares que se le habrían impuesto al exmiembro de programas de Televisa y TV Azteca son "la prohibición de acercarse a la víctima" y la "prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la parte víctima, siempre que no se afecte el derecho de defensa". A la fecha de publicación de esta nota,, no se ha compartido más información sobre el proceso legal de Sargento Rap.

Vinculan a proceso a cantante que ha destacado en programas de Televisa. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna