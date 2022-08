Tras veto de Televisa, se comen vivo a Pablo Montero por agredir a reportera de 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico actor y cantante Pablo Montero está acaparando los reflectores del mundo del espectáculo debido a que surgió un video en el que aparece agrediendo físicamente a una reportera del programa Ventaneando. Varios integrantes de esta emisión, como la jefa Pati Chapoy, ya se pronunciaron ante este incidente y han señalado que deberá caer todo el peso de la ley en contra del artista mexicano.

De acuerdo con la información que hay hasta este momento, la agresión se sometió en una rueda de prensa que ofreció el galán de telenovelas tras un concierto que ofreció ayer sábado 6 de agosto en Saltillo, Coahuila. Se puede apreciar que el oriundo de Torreón lleva un traje charro de color azul cielo con moño rojo y lo que más llama la atención es que por fin se cortó el cabello, barba y patillas que estuvo utilizando mientras grabó la bioserie de Vicente Fernández.

Luego de su presentación en el Teatro del Pueblo de Saltillo, varios integrantes de la prensa se le acercaron a Montero y una de ellas era Italia Herrera, corresponsal de Ventaneando, quien cuestionó al cantante sobre su reciente caída en el vicio del alcohol. El famoso de inmediato mostró incomodidad ante esta pregunta y manifestó que no hablaría al respecto pero la reportera insistió en el tema y hasta le preguntó si pensaba entrar a un centro de rehabilitación.

¿Si vas a ingresar a uno?", dice la chica y él responde: "No entiendo tu pregunta, o sea ¿yo dije eso?".

Posteriormente, Italia le explica a Pablo que personas cercanas a él habían dicho que probablemente sería internado y ahí fue cuando él estalló: "Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional", expresó mientras le jaloneaba el celular a la reportera. Luego el cantante se marchó por unos instantes y regresó para volver a atacarla, además de que la amenazó y le dijo que no saldría del lugar sino borraba esa entrevista.

En las redes sociales no han dejado de tachar al protagonista de Fuego en la sangre de ser un pedante, agresivo y grosero. Asimismo, otros reporteros de Ventaneando señalaron que quieren que haya justicia por esta nueva agresión del coahuilense e incluso Chapoy retuiteó el mensaje de uno de sus colaboradores. Por su parte, la conductora Rosario Murrieta anunció que mañana lunes en Ventaneando tendrán todos los detalles al respecto.

Este no es el único escándalo en el que ha estado involucrado Pablo pues cuando terminó de grabar la serie El último rey: El hijo del pueblo él mismo admitió que nuevamente tenía problemas con la bebida y dijo que había quedado mal con la empresa de San Ángel por el vicio. Por su parte, el productor Juan Osorio manifestó que se sentía decepcionado de él y que no pensaba volver a darle trabajo luego de esta nueva amarga experiencia.

