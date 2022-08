Adiós 'Hoy': Tras 20 años retirada, actriz de novelas abandona Televisa y reaparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien lleva más de 27 años sin participar en ninguna telenovela y cuenta con 42 años de carrera en Televisa, dio un fuerte golpe al programa Hoy debido a que la mañana de este lunes 8 de agosto reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la también cantante Yuri, quien dio una entrevista ante las cámaras de TV Azteca para hablar de sus recientes polémicas.

La intérprete conocida como 'La Jarocha' había trabajado para la televisora de San Ángel desde hace décadas y ha aparecido en entrañables melodramas como Colorina, Verónica y Volver a empezar. Sin embargo, actualmente ya lleva 20 años sin actuar en alguna novela y la última que hizo fue ¡Vivan los niños! en 2002. Asimismo, la nacida en Veracruz también ha estado en otros proyectos de la empresa como La Voz y ¿Quién es la máscara?.

Además la veracruzana es una de las artistas consentidas de la producción del programa Hoy, por lo cual el año pasado la invitaron a engalanarlos con su presencia como jueza invitada del reality matutino Las Estrellas Bailan en Hoy. Mientras que hace unas semanas Yuri estuvo de visita en el foro de 16 de San Ángel para promocionar su nueva canción Euforia y además recibió un merecido homenaje en la sección TBT.

Sin embargo durante la mañana de este lunes la intérprete de Detrás de mi ventana y Maldita Primavera dio un fuerte golpe al mencionado programa conducido por Andrea Legarreta ya que apareció en la competencia VLA con fuertes declaraciones. Distintos reporteros abordaron a la famosa de 58 años primero para preguntarle qué opina acerca de que su colega Verónica Castro haya decidido no pintarse las canas y salir al natural.

Ay, la Verónica va ser hermosa siempre", dijo y explicó que ella no podría dejarse ese 'look' porque se "vería más viejita".

Tras expresar toda su admiración tanto a la madre de Cristian Castro y Amanda Miguel por olvidarse del tinte del cabello, Yuri entró en temas más complicados y contestó a todos aquellos que la llaman homofóbica. Hay que recordar que en uno de sus recientes conciertos la guapísima mujer expresó su preocupación señalando que se estaban acabando los hombres, e hizo alusión a su compañero Ricky Martin, con quien trabajó en una novela.

La intérprete veracruzana aseguró que esa broma es vieja y dijo que lleva haciéndola desde hace mucho tiempo, pero cree que ahora la están criticando porque ya la agarraron de bajada: "Eso lo he dicho hace 8 años pero ahorita como soy gordofóbica, homofóbica, todo lo que termina en fóbica... Ricky está guapísimo, es un papisongo, yo me lo besé, esto es una broma, yo soy muy chistosa, yo creo que la gente no me conoce todavía".

