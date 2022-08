Adiós 'Hoy': Tras perder 40 kilos y unirse a 'VLA', actriz fracasa en Televisa y vuelve a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien ganó la Segunda Generación de La Academia en el 2003, reaparece en TV Azteca y da de qué hablar. Se trata de Érika Alcocer, quien luego de salir victoriosa en el reality buscó una oportunidad en Televisa en 2018, sin embargo, no logró ganar. Ahora, reaparece en los escenarios de La Academia en su última generación donde sorprendió por su look pero dividió opiniones por su presentación musical.

La originaria de Tampico, Tamaulipas participó en la segunda generación de La Academia en el 2003 y en los últimos años ha impactado a más de uno por su cambio físico. La artista de 38 años llegó a pesar más de 100 kilos y según confesó hace varios meses, fue víctima de rechazo y discriminación por no tener el mismo físico que tenían sus compañeras del reality. Esto detonó trastornos alimenticios y que se volviera adicta a la comida, subiendo de peso.

Érika Alcocer perdió 40 kilos

Érika relató en una ocasión que los productores de televisión la encasillaban en papeles de personas con trastornos alimenticios en programas de la empresa como Lo que callamos las mujeres, lo cual consideraba humillante. No obstante, tras esta dura etapa, Érika consiguió bajar más de 40 kilos a base de ejercicio y dieta, lo que la transformó. Con una apariencia muy distinta a la que tenía hace más de 19 años, Érika continuó cantando, camino que la llevó a pisar los foros de Televisa.

En el 2018, audicionó para La Voz... México y hasta apareció en pantallas del programa Hoy. Lo que llamó la atención es que Carlos Rivera era coach y giró su silla, sin embargo, ella no lo eligió y se fue con Maluma, lo que desató rumores de una rivalidad entre ambos. Aunque Alcocer alcanzó a llegar hasta la semifinal de la mano del colombiano, no pudo quedarse con el triunfo del reality y al tiempo volvió a aparecer en Televisión Azteca, apareciendo ocasionalmente en Venga la Alegría.

Luego de su última visita hace ya varios meses, este domingo Érika sorprendió al reaparecer en la pantalla chica al presentarse en el escenario de La Academia 20 años. La cantante interpretó All by myself en la semifinal, sin embargo, dividió opiniones. Aunque lucía muy bien y el público sabe que es muy talentosa, aseguraron que esta vez habría tenido una mala noche pues no les gustó cómo interpretó la canción con la que ganó el reality en el 2003.

"A Erika le faltó entregar el alma en el escenario", "Me quedó a deber esta vez", "concuerdo con muchos aquí que menos es más. Esperemos verla de nuevo y no cometa los mismos errores, "Tiene una gran voz... ¿Qué paso aquí?", "Pero bueno una mala noche lo tiene cualquiera... Su talento jamás ha estado en duda", "debió haber elegido otro tema", fueron algunos de los comentarios en el video publicado en YouTube.

Por su parte, en el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, Érika comentó que sí estaba nerviosa antes de salir a cantar y que busca ser "un ejemplo para los demás". "A veces te gana la emoción, estaba a punto de llorar", comentó. Por otro lado, contó que no se siente "desaprovechada" como le han dicho pues afirma que "no para de trabajar". Además, desmintió tener algún pleito con Carlos Rivera al ser cuestionada sobre sus excompañeros que consideraba en la cima.

"Bastante de mis compañeros están en la cima, está Yuridia, Carlos Rivera, Yahir, Myriam", reveló, echando por tierra alguna diferencia con la pareja de Cynthia Rodríguez. Y al preguntarle sobre si abandonaría México por la inseguridad luego de haber sido víctima de la delincuencia el año pasado: "Lo he pensado algunas veces pero amo mucho mi país y aquí es donde tengo mi carrera. Lo entiendo porque llega un momento en el que digas que la situación sea tan ruda que tengas miedo de salir a la calle", finalizó.

Fuente: Tribuna