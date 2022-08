Adiós Televisa: Tras 15 años al aire, anuncian despido de Galilea Montijo y rompe en llanto en 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras 15 años al aire en el programa Hoy, revelan que una de las peores enemigas de la conductora Galilea Montijo sería quien la reemplace en el matutino de Televisa, además de que filtran un video de la tapatía ahogada en llanto en plena emisión. ¿De qué se trata? Como se recordará, desde finales del año pasado circulan rumores de que Gali buscaría una oportunidad en Univisión ahora que termine su contrato de exclusividad, sin embargo, hasta el momento no ha confirmado nada.

La presentadora, quien tiene 27 años en la televisora de San Ángel, ha negado que vaya a salir de forma permanente del programa aunque lleva varios días ausente porque avisó que saldría de vacaciones unas semanas. En este tiempo que no ha estado a cuadro, quien llegó para reemplazarla es nada más y nada menos que Marisol González, quien formaba parte del elenco pero renunció el año pasado por motivos personales. Aunque ella aclaró que era por su familia, se mencionaba que tenía mala relación con Gali.

Según el canal de YouTube de El Borlote, ejecutivos ya estarían contemplando que regrese Marisol, pues la coahuilense se habrá arrepentido de abandonar Hoy y querría estar de vuelta. "Durante los 15 años que Galilea Montijo tiene como conductora de 'Hoy', se ha encargado de ahuyentar a sus compañeras de programa con las que no se lleva bien. Pero Gali no pensó en que una de sus peores enemigas regresaría a sustituirla en la emisión, pues para sorpresa de muchos, Marisol regresó al matutino de Televisa".

El canal también reportó que Galilea habría contribuido a la salida de Marisol por su ríspida relación, la cual ya había sido evidenciada en varios medios y por periodistas como Álex Kaffie. El llamado 'Villano de los espectáculos' exhibió que la exreina de belleza decidió irse porque presuntamente "está harta de la hostilidad con la que siempre la ha tratado una de las titulares del matutino", refiriéndose a la tapatía, quien en los últimos días ha trascendido ya sabe del final de su contrato en la televisora este año.

"La productora Andrea Rodríguez llamó a Marisol para cubrir las vacaciones de Montijo (...) según algunos medios, la verdadera razón (de su salida) fue que no soportaba los maltratos de Galilea. Es bien sabido que Gali tiene un eterno pleito con sus compañeras pues las ve como competencia directa (...) Galilea no está nada contenta pues se dice que Marisol quiere quedarse con su lugar en Hoy", sostuvo el canal.

Montijo tampoco ha reaparecido en redes sociales durante sus vacaciones, por lo que el canal especula que si bien podría estar tomando tiempo libre con su familia, también podría estar ocultando que estaría audicionando en Estados Unidos como varios portales lo reportaron. Y es que tras varios escándalos, la imagen de la tapatía habría recibido un duro golpe, por lo que muchos aseguran que buscaría empezar de cero en el mercado americano.

Cabe mencionar que la información anteriormente mencionada aún no ha sido confirmada ni por la empresa ni por la propia Gali, por lo que queda esperar para conocer cuál es la verdad. Por otro lado, Montijo sí apareció ese lunes 8 de agosto en la emisión matutina ahogada en llanto, pero no por algo reciente, sino que recordaron las veces que las titulares como ella, Andrea Legarreta y Andrea Escalona anunciaron sus embarazos.

En el video del 2012, la tapatía acababa de casarse con su esposo Fernando Reina y no pudo evitar derramar lágrimas y ponerse muy sentimental luego de que sus compañeros en el matutino se enteraran que esperaba a su primer hijo, Mateo, quien actualmente tiene ya 10 años de edad. Y es que el pequeño es la luz de sus ojos, tanto así que la acompañó en varios programas a través de los años, hasta ahora, pues Gali confesó que ya le suplicó que no quiere aparecer en televisión.

No le encanta, de niñito se le hacía de 'la tele, mi mamá y el trabajo'. Ahora ya me dice: 'no mamá, es que no'. Es que como ya le gustan las chiquillas en la escuela, en una de edad, entonces por eso ya no quiere salir", comentó.