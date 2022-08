Adiós Televisa: Tras divorcios y 12 años en TV Azteca, conductora renuncia a 'Hoy' y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien ha atravesado al menos dos divorcios y durante sus inicios de carrera trabajó 12 años en TV Azteca, sorprendió a todos sus seguidores debido a que la mañana de este lunes 8 de agosto reapareció en el programa Venga la Alegría pese a que meses atrás formaba parte del elenco del matutino Hoy y además tenía años trabajando para Televisa.

Se trata de la también cantante Mariana Ochoa, quien llegó a la televisora del Ajusco en 2003 luego de que el grupo musical OV7 se desintegrara. La reconocida mexicana se convirtió en la sensación al haber sido protagonista del exitoso melodrama La hija del jardinero y luego le siguieron otras entrañables telenovelas como Top Models, Amor sin condiciones y Se busca un hombre. Además continuó su carrera musical como solista.

Fuente: Internet

Tras varios años trabajando en esa empresa, la exnovia de Daniel Bisogno decidió renunciar a su contrato de exclusividad en 2006 y ella misma confesó que tomó esta decisión debido a que no le agradaban todas las clausulas que le imponían: "Desde hace tiempo no estoy ahí, porque hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006. Me ofrecieron un contrato, según el cual no podía hacer cine ni teatro...", explicó.

Desde hace unos años Mariana estuvo trabajando en la televisora de San Ángel, donde el pasado 2021 fue contratada como jueza del reality Los Chiquillos de Hoy en el programa Hoy, además de que fue invitada recurrente del matutino de Las Estrellas y también hasta ha estado en Miembros Al Aire y Montse & Joe. Asimismo, fue un a de las protagonistas de la serie de comedia Tic Tac Toc: El reencuentro.

Mariana Ochoa en 'Hoy'

Sin embargo esta mañana de lunes 8 de agosto la cantante de 43 años, quien se ha divorciado en dos ocasiones y una fue por infidelidad suya, dio un fuerte golpe a la empresa Televisa debido a que regresó a su antigua casa y se unió al programa Venga la Alegría. Ochoa y los demás integrantes de OV7 brindaron una entrevista exclusiva al matutino para hablar sobre su regreso a los escenarios con la nueva gira musical que ya están planeando.

Regresamos con todo, llevamos esperando esta gira más de 2 años, la verdad es que la pandemia nos lo arruinó pero estamos felices", dijo la capitalina.

Como se recordará, los intérpretes se presentaron el pasado sábado en el escenario de La Academia 20 años y Mariana resaltó que casi habían pasado dos décadas desde la última vez que todos los OV7 estuvieron al aire en un mismo programa: "Los siete juntos, la última vez que nos presentamos en tele los siete juntos fue en el 2003, entonces imagínate", expresó y aclaró que aún no está concreto el proyecto de la bioserie del grupo.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva