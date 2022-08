Adiós TV Azteca: Tras amorío en 'VLA', galán vuelve a Televisa y aparece irreconocible en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico galán de las telenovelas, quien presuntamente tuvo un tórrido romance con guapa conductora de Venga la Alegría, se encuentra a punto de volver a la pantalla de Televisa con un importante proyecto y este lunes 8 de agosto reapareció en el programa Hoy luciendo irreconocible. Se trata del actor y modelo Arturo Carmona, quien ya está a solo semanas de estrenar el melodrama Corona de lágrimas 2.

El también conductor comenzó su carrera en la empresa de San Ángel cuando concursó en el reality Big Brother (2002) y luego recibió la oportunidad de debutar como actor en entrañables melodramas como Duelo de pasiones (2006), La verdad oculta (2006), Destilando amor (2007), Cuidado con el ángel (2008-2009), Por ella soy Eva (2012), Un camino hacia el destino (2016), entre otras.

Asimismo, a mediados de 2020 los ejecutivos del Canal de Las Estrellas le dieron la oportunidad de integrarse al elenco del programa Hoy para reemplazar a Jorge 'El Burro' Van Rankin. No obstante, a finales de ese año ambos fueron despedidos del matutino y meses más tarde hasta surgió el rumor de que el originario de Monterrey había sido vetado de la empresa y se reportó que también se había quedado sin exclusividad.

Hace unos meses Arturo, quien fue pareja de Alicia Villareal y hasta tuvieron una hija antes de separarse, se metió en tremendo escándalo cuando aseguró que no tenía una relación con 'La Bebeshita' y además hasta dijo que ni siquiera la conocía, sin embargo, ella mostró las pruebas de lo contrario. La presentadora de Venga la Alegría: Fin de semana declaró que tuvo varias citas en plan romántico con él y dijo que hasta se habían 'besuqueado':

La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okay, no éramos novios, pero como que no es de caballeros decir: 'Hay sabes qué, ni te conozco'", expresó Daniela Alexis muy decepcionada.