Adiós TV Azteca: Tras perder 17 kilos, exactriz de Televisa sale del clóset; se casó con una mujer

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo trabajando en telenovelas de Televisa pero en 2021 debutó en las filas de TV Azteca, abandona la televisora de Ricardo Salinas Pliego para regresar a San Ángel, en donde impactó al salir del clóset y revelar que estuvo 4 años casada con una mujer luego de separarse del padre de su hija. Se trata de Regina Orozco, quien apareció en el programa Con Permiso, donde habló de sus planes laborales y se sinceró sobre el romance lésbico que tuvo.

Orozco, quien participó en la telenovela Mi marido tiene familia en el 2018, sin embargo, este 2021 se unió al reality show Todos a bailar donde fue jueza. También estuvo en programas como Ventaneando con Pati Chapoy y Venga la Alegría, sin embargo, ahora regresó a la empresa de San Ángel donde al fin se sinceró sobre su relación con otra mujer. Aunque la propia artista ha evitado definir su orientación, se ha declarado como pansexual, lo que significa que se enamoraría de alguien sin importar el género.

Instagram @oficialreginaorozco

La cantante acudió al programa Con Permiso, transmitido por Unicable y conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, donde dejó en shock pues salió del clóset y confesar que estuvo 4 años casada con una mujer. Sí, Orozco reveló confiesa en el programa que tuvo una relación larga de 4 años con una mujer, sin embargo también asegura haber tenido muy buenas relaciones con el genero masculino. Tras recordar su larga amistad con el conductor, la también actriz señaló sus planes laborales.

Y es que Regina se presentará el 13 de agosto en el Teatro Metropolitan de la CDMX con 'Canciones para planchar', presentaciones que incluye canciones de los 90's. "Voy a cantar como si fuera un cassette de esos que te vendían en el Metro Chabacano", dijo, compartiendo que cantará canciones de Luis Miguel, de Juan Gabriel, Ana Gabriel. Sobre esta última, aseguró que cambió de Simplemente amigos a Simplemente amigas, lo que provocó que Pepillo le preguntara directamente:

"¿Si tuviste novias o no?", "¡Sí!", le respondió. "¿hartas?", "No, una... Ximena Cuevas", respondió Regina. "Tanto ped... ¿no? que sale en las revistitas, pero esque fueron 4 años. Una esposa, porque ya ves que todas las lesbianas se casan y yo seguí el ejemplo. Todas traen el velo de novia", contó entre risas, afirmando que por ahora está soltera, aunque no pudo evitar recordar que también tuvo experiencias muy lindas con hombres. "Pero no menores de 18 porque si no al ratito la vieja en la cárcel, ni ma..., no", agregó.

La cantante también señaló que luego de haber tenido problemas con su peso, además de confesar que en el pasado se sometió a dietas que afectaron su metabolismo y hasta a cirugías que la pusieron en riesgo de muerte, se siente en su mejor momento físicamente. Luego de que en el 2001 logró bajar 17 kilos, pero al no poder mantener su peso se terminó poniendo una banda gástrica, la cual fue rechazada por su cuerpo y tuvo que entrar al quirófano, contó: "Me siento curvy y chin... Cualquier cuerpo flaco, gordo, chaparro...", finalizó.

Fuente: Tribuna