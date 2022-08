¿Ardido? Kanye West reacciona a la ruptura entre Kim Kardashian y Pete Davidson

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Si hubo una pareja que mucho dio de qué hablar sin duda fue Kanye West y Kim Kardashian, por lo cual el hacerse del dominio público que la empresaria y Pete Davidson ya no eran pareja, no solo se volvieron tendencia en redes sino que además su expareja, el rapero Kanye West también reaccionó a esto y no lo hizo de una manera profesional, sino que todo fue a modo de burla pues hasta lo dio por muerto.

Todo sucedió en la red social Instagram donde Ye, como ahora se hace llamar el exesposo de la modelo e influencer, publicó la fotografía de una presunta portada de un periódico en donde lo dieron por muerto y todo a la temporada edad de 28 años; si bien Davidson sigue con vida, la defunción se hace referencia a su popularidad en medios, ya que al no estar al lado de una de las integrantes más populares del clan, su atención mediática también estaba terminada.

"Kid Cudi pretendía tocar en el funeral pero teme a lo que le lanzan botellas", escribió Kanuye West.

Instagram @kanyewest

Hasta ahora, era la única publicación que Kanye West tenía en redes sociales; sin embargo, al recibir reclamos de parte de sus seguidores por la manera tan poco profesional que reaccionaba a la vida personal de su exesposa, la imagen fue borrada mas esto no fe impedimento para que las criticas en su contra continuaran, pues hubo internautas que recurrieron al screenshot para seguir atacando la manera inmadura de opinar al respecto.

"¡Eres vergonzoso! ¡Deja de tonterías y concéntrate en tus manualidades y en tus hijos! ¡Este chico tiene 28 años! Si quieres trollear a alguien, trolléate a ti mismo por casarte con ese plástico y entrometerte en ese aquelarre de familia. Como fan, odio esto por ti. ¡Madura!", fue uno de los comentarios.

Kim Kardashian y Pete Davidson terminan su relación. Foto: Twitter @quien

Hasta ahora, ni Pete Davidson o Kim Kardashian han opinado al respecto; sin embargo, se espera que la socialité no lo haga pues desde que firmó el divorcio ha estado alejada de lo que el padre de sus hijos pueda hacer; incluso, no dijo nada cuando se comparó a su actual pareja con ella misma, ya que muchos internautas aseguran que el parecido era tanto que dejaba claro la obsesión que West tiene con ella.

