Desfigurada y en manicomio: Tras años retirada y ser dada por muerta, actriz reaparece en Televisa

Ciudad de México.- Tras rumores de que había quedado desfigurada y hasta que estuvo internada en un manicomio en su juventud, reaparece en Televisa una famosa protagonista de telenovelas. Se trata de Adela Noriega, quien protagonizó su último proyecto en la pantalla chica en 2008 y desde entonces poco se sabe de su vida personal y paradero, lo que ha desatado fuertes especulaciones: desde que tuvo un hijo secreto con un expresidente de México hasta que habría fallecido a causa de una enfermedad.

Adela, actualmente de 52 años de edad, saltó a la fama muy joven en los años 80 y estelarizó telenovelas de San Ángel como Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial, Amor real, La esposa virgen y Fuego en la sangre, consolidándose en su momento como 'La Reina de las Telenovelas'. Tras su repentino retiro hace 14 años, la actriz ha sido señalada de presuntamente haber quedado desfigurada y hasta de haber estado en un manicomio por una relación tóxica en los 90's.

Adela Noriega se retiró hace 14 años

También trascendió el reporte de que presuntamente padeció cáncer e incluso que había muerto (lo que fue desmentido por su hermana y exrepresentante Reyna Noriega), sin embargo, nada de eso ha sido confirmado y la actriz se mantiene alejada de la fama por decisión propia. Aunque se desconoce a qué se dedica y cómo luce ahora, ya que no hay fotos recientes, Adela 'reapareció' en redes del canal de Las Estrellas, pues recordaron cómo fue su relación con Thalía cuando grabaron Quinceañera en 1987.

El portal retomó declaraciones de Adela, mismas que hizo cuando grababa Amor Real en el 2003, done aclaraba si entre ellas existió una verdadera amistad o no. "Sí claro (nos hicimos amigas). Nos la pasamos maravilloso", dijo entonces. Además, señaló que hasta las tenían que regañar porque se divertían mucho: "De repente nos atacábamos de risa en las escenas y el director bajaba ya histérico porque tenían que o cortar o hacer algo porque nosotras muertas de la risa".

Yo creo que estábamos en una edad en la que todavía no sientes esa responsabilidad de tener un protagónico, todavía estás muy chava, lo tomas como muy en juego, no alcanzas a entender en ese momento la magnitud", comentó.

Finalmente, al momento de declarar esto ya no eran tan cercanas, pero de igual forma le deseó lo mejor a la intérprete de Amor a la mexicana: "Nos divertimos muchísimo, nos seguimos viendo después de la novela, ahorita ya tiene mucho que no nos vemos pero me da mucho gusto verla que sigue triunfando, que ya se casó, que tiene un matrimonio que va muy bien y me da gusto verla tan guapa, tan bien, a toda su familia", finalizó.

Twitter @Canal_Estrellas

Por otro lado, también recordaron qué fue de Adela en otro tuit, donde hicieron recopilación de qué fue de todo el elenco del melodrama Amor Real, producido por Carla Estrada y actualmente retransmitiéndose por el canal TlNovelas. Aunque Adela se retiró, Fernando Colunga ahora esá en Telemundo luciendo irreconocible, Chantal Andere acaba de participar en Mi fortuna es amarte en 2021, Mauricio Islas está en Telemundo también y Ernesto Laguardia estará en Corona de lágrimas 2.

Twitter @Canal_Estrellas

Fuente: Tribuna