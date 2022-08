Italia Herrera, reportera agredida por Pablo Montero, interpone denuncia en contra del cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reportera mexicana Italia Herrera mediante una entrevista reveló que procederá legalmente en contra del cantante, Pablo Montero luego de que, durante una rueda de prensa en Saltillo, reaccionara de manera violenta en contra de ella y su camarógrafo, luego de que ser interrogado sobre su adicción al alcohol.

El señor Pablo me manoteó muy feo la mano, me quitó el teléfono (…) ustedes vieron el lado amable, pero realmente fue una pesadilla estar encerrada en contra de mi voluntad, porque me privaron de mi libertad alrededor de 10 a 15 minutos, desconozco el tiempo, pero fue muy feo y aparte mi compañero en distintas ocasiones Pablo lo golpeó, eso no sale en videos, nadie estaba ahí, todo el personal se fue y solamente estaban sus guardaespaldas que eran alrededor de 6 a 8 personas, que eran hombres, y yo era la única mujer junto con mi compañero", relató Herrera en entrevista para el programa Ventaneando.

Luego de que los titulares del programa de espectáculos señalaron que su corresponsal sufrió diversos delitos como privación ilegal de la libertad, agresión física y amenazas, la periodista externó su intención de proceder legalmente contra el intérprete de “Piquito de Oro”.

Me encuentro aquí en la delegación, directo en la Fiscalía General del Estado, también aquí en Saltillo, Coahuila, aquí también hay una unidad especializada para delitos de agravio contra los periodistas (…) realmente el personal de la Fiscalía está agilizando las cosas porque estoy con mucho miedo", declaró.

Posteriormente, Italia manifestó que Montero fue violento verbalmente contra ella y su compañero de trabajo. “Me da el manotazo, se cayó el teléfono después y prácticamente me arrebataron mi teléfono, lo eliminaron y me dijo muchas palabras que prefiero omitirlas (…) actuó muy grosero, golpeó en distintas ocasiones a mi compañero por una simple pregunta que no es un secreto a voces”.

Reportera agredida por Pablo Montero

Finalmente, la reportera recalcó que su trayectoria avala lo profesional que es con los artistas, además de que nunca buscó provocar ningún altercado con el actor y cantante, y reveló la cantidad a la que ascienden los daños materiales que causó Pablo Montero.

El puro teléfono vale 28 mil pesos, la consola de audio vale como 4 mil pesos, el cable vale, no sé, unos 500 pesos, el micrófono como 2 mil pesos (…) mi luz no se quedó conmigo, se tiró al piso porque todo se cayó al piso, todo lo arrebataron entre Pablo y su personal de seguridad", puntualizó.

Fuente: Tribuna