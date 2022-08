John Travolta se despide de Olivia Newton-John con emotivo mensaje: "Tuyo para siempre"

Ciudad de México.- Este lunes 8 de agosto se anunció la muerte de Olivia Newton-John, artista que dominó las listas de popularidad en diferentes estilos musicales, a sus 73 años; pero sin lugar a dudas su trabajo más recordado será en la exitosa versión cinematográfica de 'Grease' (Vaselina) en 1978 junto a John Travolta. Fue precisamente el actor quien dedicó un sentido mensaje a su coestrella, luego de saberse la noticia, afirmando que fue "tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre".

Cabe recordar que en Vaselina, Travolta interpreta a Danny Zuko, quien mantiene un romance de verano con Sandy Olsson, personaje de Newton-John. No obstante, aunque creen que no se volverán a ver, ambos se encuentran en la misma escuela al iniciar las clases cuando la familia de Sandy decide quedarse a vivir en Estados Unidos. La película es un clásico tanto en los musicales como en el cine en general, catapultando la carrera de los dos actores.

Desde entonces, Travolta y Newton-John mantienen una amistad que duró más de 40 años, hasta la muerte de la querida actriz. Cabe recordar que se habló mucho acerca de la edad de Olivia al momento de la filmación de Grease, pues ella tenía 28 y él 23, pero gracias a el actor fue que la también cantante se convenció de participar en el proyecto, que no tardó en convertirse en todo un éxito.

No podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció", manifestó Olivia; por su parte, Travolta aseguró que "cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece", reconoció en una de las celebraciones por el 40 aniversario de la película.